Филимонов пообещал разобраться в ситуации с дебошем пьяного вице-губернатора Вологодской области
Филимонов заявил что не собирается обвинять своего коллегу, пока не разберется в обстоятельствах
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что разберется в инциденте с участием вице-губернатора региона Ивана Иноземцева, который, по сообщениям, стал участником пьяного дебоша в Санкт-Петербурге. Об этом Филимонов сообщил через свой telegram-канал.
«Огульно обвинять, но и выгораживать кого бы то ни было не собираюсь, разберусь в обстоятельствах», — написал Филимонов в telegram-канале. По словам главы региона, Иван Иноземцев заранее проинформировал его о намерении отправиться с семьей в Санкт-Петербург на соревнования дочери, чиновник не находился при исполнении служебных обязанностей.
Филимонов пообещал изучить все детали инцидента, чтобы принять объективное решение, и напомнил о необходимости сдержанности для представителей власти. Инцидент произошел утром 19 октября в пятизвездочном отеле в Санкт-Петербурге. Чиновник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подрался с гендиректором петербургской компании в лобби отеля.
