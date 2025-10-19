Филимонов пообещал разобраться в ситуации с дебошем пьяного вице-губернатора Вологодской области

Филимонов заявил что не собирается обвинять своего коллегу, пока не разберется в обстоятельствах Фото: Роман Наумов © URA.RU

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что разберется в инциденте с участием вице-губернатора региона Ивана Иноземцева, который, по сообщениям, стал участником пьяного дебоша в Санкт-Петербурге. Об этом Филимонов сообщил через свой telegram-канал.

«Огульно обвинять, но и выгораживать кого бы то ни было не собираюсь, разберусь в обстоятельствах», — написал Филимонов в telegram-канале. По словам главы региона, Иван Иноземцев заранее проинформировал его о намерении отправиться с семьей в Санкт-Петербург на соревнования дочери, чиновник не находился при исполнении служебных обязанностей.