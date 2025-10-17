Умерла актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Людмила Егорова

В Санкт-Петербурге скончалась актриса Людмила Егорова, ей было 85 лет. Об этом сообщили представители Театра драмы и комедии «На Литейном», где она служила.
«С прискорбием сообщаем, что 15 октября не стало актрисы Театра „На Литейном“ Людмилы Ивановны Егоровой. Спасибо, Людмила Ивановна, за преданность, талант, творчество и любовь к театру, которых нам будет не хватать», — говорится в публикации театра на странице «ВКонтакте».
Славу актрисе принесла роль в спектакле «С любимыми не расставайтесь». Егорова играла не только в театре — ее можно увидеть на экране. Например, в драме «Солдаты» она сыграла санинструктора. В фильмографии Егоровой — около 30 работ, среди которых «Улица разбитых фонарей», «Поднятая целина», «Сладкая женщина», «Зеркало для героя» и другие. Коллеги называют ее органичной, многогранной и женственной.
