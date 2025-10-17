Умерла актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Людмила Егорова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Егоровой было 85 лет
Егоровой было 85 лет Фото:

В Санкт-Петербурге скончалась актриса Людмила Егорова, ей было 85 лет. Об этом сообщили представители Театра драмы и комедии «На Литейном», где она служила.

«С прискорбием сообщаем, что 15 октября не стало актрисы Театра „На Литейном“ Людмилы Ивановны Егоровой. Спасибо, Людмила Ивановна, за преданность, талант, творчество и любовь к театру, которых нам будет не хватать», — говорится в публикации театра на странице «ВКонтакте».

Славу актрисе принесла роль в спектакле «С любимыми не расставайтесь». Егорова играла не только в театре — ее можно увидеть на экране. Например, в драме «Солдаты» она сыграла санинструктора.  В фильмографии Егоровой — около 30 работ, среди которых «Улица разбитых фонарей», «Поднятая целина», «Сладкая женщина», «Зеркало для героя» и другие. Коллеги называют ее органичной, многогранной и женственной. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге скончалась актриса Людмила Егорова, ей было 85 лет. Об этом сообщили представители Театра драмы и комедии «На Литейном», где она служила. «С прискорбием сообщаем, что 15 октября не стало актрисы Театра „На Литейном“ Людмилы Ивановны Егоровой. Спасибо, Людмила Ивановна, за преданность, талант, творчество и любовь к театру, которых нам будет не хватать», — говорится в публикации театра на странице «ВКонтакте». Славу актрисе принесла роль в спектакле «С любимыми не расставайтесь». Егорова играла не только в театре — ее можно увидеть на экране. Например, в драме «Солдаты» она сыграла санинструктора.  В фильмографии Егоровой — около 30 работ, среди которых «Улица разбитых фонарей», «Поднятая целина», «Сладкая женщина», «Зеркало для героя» и другие. Коллеги называют ее органичной, многогранной и женственной. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...