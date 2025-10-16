Девушку, певшую песни иноагентов, отправили под арест в Петербурге

Певицу Диану Логинову, известную под псевдонимом Наоко, арестовали на 13 суток за исполнение песен иноагентов в Санкт-Петербурге. Решение вынес Дзержинский районный суд.
«Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Девушку задержали накануне вечером после выступления в центре города, где она вместе с группой «Стоптайм» исполнила композицию рэпера Noize MC (признан Минюстом иноагентом) «Кооператив „Лебединое озеро“». Момент задержания певицы попал на видео: Логинову доставили в суд в наручниках. Песня, которую исполнила Наоко, была внесена в список запрещенной информации после решения Приморского суда Петербурга в мае 2025 года. В постановлении суда говорилось, что композиция «формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации».
Суд признал Логинову виновной по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ — организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка. Отмечается, что в суд поступили материалы дела только по этой статье, несмотря на появившуюся в СМИ информацию о возможном обвинении в публичной дискредитации вооруженных сил России.
Диана Логинова — студентка музыкального училища им. Римского-Корсакова, лауреат российских музыкальных конкурсов и призер фестиваля «Российская студенческая весна». Известность ей и группе «Стоптайм» принесли уличные выступления на Невском проспекте, видеозаписи которых широко распространились в сети. В августе 2025 года полиция уже задерживала музыкантов «Стоптайм» из-за жалоб на шум, однако тогда участников коллектива отпустили после объяснительных.
