Девушку, певшую песни иноагентов, отправили под арест в Петербурге

Логинову отправили под арест за исполнение песен Noize MC*
Логинову отправили под арест за исполнение песен Noize MC*

Певицу Диану Логинову, известную под псевдонимом Наоко, арестовали на 13 суток за исполнение песен иноагентов в Санкт-Петербурге. Решение вынес Дзержинский районный суд.

«Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 13 суток», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. 

Девушку задержали накануне вечером после выступления в центре города, где она вместе с группой «Стоптайм» исполнила композицию рэпера Noize MC (признан Минюстом иноагентом) «Кооператив „Лебединое озеро“». Момент задержания певицы попал на видео: Логинову доставили в суд в наручниках. Песня, которую исполнила Наоко, была внесена в список запрещенной информации после решения Приморского суда Петербурга в мае 2025 года. В постановлении суда говорилось, что композиция «формирует негативное отношение к представителям органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации».

Суд признал Логинову виновной по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ — организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка. Отмечается, что в суд поступили материалы дела только по этой статье, несмотря на появившуюся в СМИ информацию о возможном обвинении в публичной дискредитации вооруженных сил России.

Диана Логинова — студентка музыкального училища им. Римского-Корсакова, лауреат российских музыкальных конкурсов и призер фестиваля «Российская студенческая весна». Известность ей и группе «Стоптайм» принесли уличные выступления на Невском проспекте, видеозаписи которых широко распространились в сети. В августе 2025 года полиция уже задерживала музыкантов «Стоптайм» из-за жалоб на шум, однако тогда участников коллектива отпустили после объяснительных.

