19 марта 2025
18 марта 2025

В Ленобласти задержана чиновница за обман с жильем сирот на миллионы

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник отдела использовала свои полномочия для организации закупок жилых помещений по завышенным ценам
Начальник отдела использовала свои полномочия для организации закупок жилых помещений по завышенным ценам Фото:

В Приозерском районе Ленобласти задержали начальника отдела по жилищной политике местной администрации и двух предпринимателей. Подозреваемые обвиняются в злоупотреблениях должностными полномочиями и мошенничестве в рамках закупок жилья для детей-сирот. Об этом сообщает СУ СК России по Ленобласти.

«Подозреваемая будучи должностным лицом и наделенная полномочиями в сфере организации закупок жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находясь на территории Приозерского района Ленобласти, обеспечила завышение стоимости муниципального контракта», — пишет СУ СК России по Ленобласти в официальном telegram-канале. Начальник отдела использовала свои полномочия для организации закупок жилых помещений по завышенным ценам, что привело к значительным финансовым потерям для муниципалитета и серьезно нарушило законные интересы общества и государства, касающиеся обеспечения жильем детей-сирот.

Следственный отдел по Приозерску возбудил уголовные дела о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Закупки жилых помещений часто осуществлялись у тех же предпринимателей, которые специально приобретали квартиры незадолго до заключения контрактов и затем продавали их администрации по завышенным ценам. Общая сумма заключенных таким образом контрактов составила сотни миллионов рублей.

В ходе расследования были проведены обыски не только в Приозерском районе, но и в других районах области. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено официальное обвинение, будет рассмотрено ходатайство о заключении их под стражу.

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В Приозерском районе Ленобласти задержали начальника отдела по жилищной политике местной администрации и двух предпринимателей. Подозреваемые обвиняются в злоупотреблениях должностными полномочиями и мошенничестве в рамках закупок жилья для детей-сирот. Об этом сообщает СУ СК России по Ленобласти. «Подозреваемая будучи должностным лицом и наделенная полномочиями в сфере организации закупок жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находясь на территории Приозерского района Ленобласти, обеспечила завышение стоимости муниципального контракта», — пишет СУ СК России по Ленобласти в официальном telegram-канале. Начальник отдела использовала свои полномочия для организации закупок жилых помещений по завышенным ценам, что привело к значительным финансовым потерям для муниципалитета и серьезно нарушило законные интересы общества и государства, касающиеся обеспечения жильем детей-сирот. Следственный отдел по Приозерску возбудил уголовные дела о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Закупки жилых помещений часто осуществлялись у тех же предпринимателей, которые специально приобретали квартиры незадолго до заключения контрактов и затем продавали их администрации по завышенным ценам. Общая сумма заключенных таким образом контрактов составила сотни миллионов рублей. В ходе расследования были проведены обыски не только в Приозерском районе, но и в других районах области. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено официальное обвинение, будет рассмотрено ходатайство о заключении их под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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