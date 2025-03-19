В Ленобласти задержана чиновница за обман с жильем сирот на миллионы

В Приозерском районе Ленобласти задержали начальника отдела по жилищной политике местной администрации и двух предпринимателей. Подозреваемые обвиняются в злоупотреблениях должностными полномочиями и мошенничестве в рамках закупок жилья для детей-сирот. Об этом сообщает СУ СК России по Ленобласти.
«Подозреваемая будучи должностным лицом и наделенная полномочиями в сфере организации закупок жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находясь на территории Приозерского района Ленобласти, обеспечила завышение стоимости муниципального контракта», — пишет СУ СК России по Ленобласти в официальном telegram-канале. Начальник отдела использовала свои полномочия для организации закупок жилых помещений по завышенным ценам, что привело к значительным финансовым потерям для муниципалитета и серьезно нарушило законные интересы общества и государства, касающиеся обеспечения жильем детей-сирот.
Следственный отдел по Приозерску возбудил уголовные дела о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Закупки жилых помещений часто осуществлялись у тех же предпринимателей, которые специально приобретали квартиры незадолго до заключения контрактов и затем продавали их администрации по завышенным ценам. Общая сумма заключенных таким образом контрактов составила сотни миллионов рублей.
В ходе расследования были проведены обыски не только в Приозерском районе, но и в других районах области. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено официальное обвинение, будет рассмотрено ходатайство о заключении их под стражу.
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