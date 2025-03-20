Челябинского контрактника, сбежавшего из ДНР, на шесть лет отправили в колонию

Челябинца, не вернувшегося из отпуска в ДНР, отправили в колонию на шесть лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд отправил рядового в колонию на шесть с половиной лет
Суд отправил рядового в колонию на шесть с половиной лет Фото:

В Челябинской области рядового, не вернувшегося из отпуска в воинскую часть в Донецкой народной республике (ДНР), на шесть лет отправили в колонию. Об этом сообщила пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.

«Не имея уважительных причин, рядовой не прибыл в установленный срок 15 июля 2024 года из отпуска в воинскую часть, дислоцированную в ДНР. До возвращения на службу 24 июля жил в городе Златоусте Челябинской области», — сообщила пресс-служба суда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

По совокупности преступлений по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части») ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и шесть месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области рядового, не вернувшегося из отпуска в воинскую часть в Донецкой народной республике (ДНР), на шесть лет отправили в колонию. Об этом сообщила пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда. «Не имея уважительных причин, рядовой не прибыл в установленный срок 15 июля 2024 года из отпуска в воинскую часть, дислоцированную в ДНР. До возвращения на службу 24 июля жил в городе Златоусте Челябинской области», — сообщила пресс-служба суда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». По совокупности преступлений по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части») ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и шесть месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...