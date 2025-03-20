Челябинского контрактника, сбежавшего из ДНР, на шесть лет отправили в колонию

В Челябинской области рядового, не вернувшегося из отпуска в воинскую часть в Донецкой народной республике (ДНР), на шесть лет отправили в колонию. Об этом сообщила пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.
«Не имея уважительных причин, рядовой не прибыл в установленный срок 15 июля 2024 года из отпуска в воинскую часть, дислоцированную в ДНР. До возвращения на службу 24 июля жил в городе Златоусте Челябинской области», — сообщила пресс-служба суда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
По совокупности преступлений по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части») ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и шесть месяцев. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
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