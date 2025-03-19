Газовики и власти ЯНАО поддержат тундровиков и экологию региона

Правительство Ямала и компания «Ачимгаз» подписали новое соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, которое будет действовать до 2029 года. Документ подписали губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов и генеральный директор «Ачимгаза» Олег Осипович, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Компания занимает очень активную позицию по всем направлениям развития Ямала. Наше сотрудничество — это многолетняя летопись добрых дел», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.
Соглашение продолжает традиции предыдущего документа, действовавшего с 2020 по 2024 годы. Ключевые направления сотрудничества нового соглашения охватывают несколько важных направлений. Поддержка коренных малочисленных народов Севера. Образовательные, спортивные и молодежные проекты. Особое внимание будет уделено заботе об экологии Ямала.
В предыдущие годы при поддержке «Ачимгаза» организовывались экспедиции на острова Белый и Вилькицкого. А также, компания продолжит поддерживать благотворительный фонд «Ямине». Мы убеждены, что без взаимного сотрудничества устойчивый рост невозможен», — отметил генеральный директор ООО «Ачимгаз» Олег Осипович.
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