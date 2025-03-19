19 марта 2025

Газовики и власти ЯНАО поддержат тундровиков и экологию региона

Правительство ЯНАО и «Ачимгаз» продлили соглашение о сотрудничестве до 2029 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Артюхов подписал новое соглашение с «Ачимгазом»
Артюхов подписал новое соглашение с «Ачимгазом» Фото:

Правительство Ямала и компания «Ачимгаз» подписали новое соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, которое будет действовать до 2029 года. Документ подписали губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов и генеральный директор «Ачимгаза» Олег Осипович, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Компания занимает очень активную позицию по всем направлениям развития Ямала. Наше сотрудничество — это многолетняя летопись добрых дел», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

Соглашение продолжает традиции предыдущего документа, действовавшего с 2020 по 2024 годы.  Ключевые направления сотрудничества нового соглашения  охватывают несколько важных направлений. Поддержка коренных малочисленных народов Севера. Образовательные, спортивные и молодежные проекты. Особое внимание будет уделено заботе об экологии Ямала.

В предыдущие годы при поддержке «Ачимгаза» организовывались экспедиции на острова Белый и Вилькицкого. А также, компания продолжит поддерживать благотворительный фонд «Ямине». Мы убеждены, что без взаимного сотрудничества устойчивый рост невозможен», — отметил генеральный директор ООО «Ачимгаз» Олег Осипович.

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Правительство Ямала и компания «Ачимгаз» подписали новое соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, которое будет действовать до 2029 года. Документ подписали губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов и генеральный директор «Ачимгаза» Олег Осипович, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Компания занимает очень активную позицию по всем направлениям развития Ямала. Наше сотрудничество — это многолетняя летопись добрых дел», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Соглашение продолжает традиции предыдущего документа, действовавшего с 2020 по 2024 годы.  Ключевые направления сотрудничества нового соглашения  охватывают несколько важных направлений. Поддержка коренных малочисленных народов Севера. Образовательные, спортивные и молодежные проекты. Особое внимание будет уделено заботе об экологии Ямала. В предыдущие годы при поддержке «Ачимгаза» организовывались экспедиции на острова Белый и Вилькицкого. А также, компания продолжит поддерживать благотворительный фонд «Ямине». Мы убеждены, что без взаимного сотрудничества устойчивый рост невозможен», — отметил генеральный директор ООО «Ачимгаз» Олег Осипович.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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