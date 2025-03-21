21 марта 2025

В Кургане скорая сбила 19-летнюю девушку. Видео

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Машина скорой ехала со спецсигналами
Машина скорой ехала со спецсигналами Фото:

В Кургане 19-летняя девушка попала под колеса автомобиля скорой помощи. О происшествии сообщает Госавтоинспекция.

«21 марта в 10:45 по улице Ленина в районе дома №33 автомобиль скорой помощи, который двигался с включенными световыми и звуковыми спецсигналами, при повороте с улицы Коли Мяготина на улицу Ленина, допустил наезд на 19-летнюю девушку. Пешеход переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора», — сообщила Надежда Кобякова, старший инспектор отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Кургану.

Девушку госпитализировали с травмами с места ДТП. Госавтоинспекция устанавливает все детали и обстоятельства аварии с участием скорой и пешехода.

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В Кургане 19-летняя девушка попала под колеса автомобиля скорой помощи. О происшествии сообщает Госавтоинспекция. «21 марта в 10:45 по улице Ленина в районе дома №33 автомобиль скорой помощи, который двигался с включенными световыми и звуковыми спецсигналами, при повороте с улицы Коли Мяготина на улицу Ленина, допустил наезд на 19-летнюю девушку. Пешеход переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора», — сообщила Надежда Кобякова, старший инспектор отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Кургану. Девушку госпитализировали с травмами с места ДТП. Госавтоинспекция устанавливает все детали и обстоятельства аварии с участием скорой и пешехода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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