25 марта 2025

В Курганской области подорожал кофе и снизились цены на иномарки

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В Курганской области из-за инфляции выросли цены на кофе
В Курганской области из-за инфляции выросли цены на кофе Фото:

В феврале 2025 года годовая инфляция в Курганской области достигла 10%, что на 0,2% выше, чем в январе того же года. В частности, выросли цены на кофе, мясо. По данным экспертов, ускорение инфляции произошло из-за увеличения издержек производителей и поставщиков продовольственных товаров и услуг. Об этом сообщает пресс-служба курганского отделения Банка России.

Основной рост затрат отмечен в мясной и молочной индустрии, где производители столкнулись с повышением расходов на логистику и зарплаты. «Произошло подорожание кофе, вызванное снижением предложения из-за неурожая в странах-производителях и роста мировых цен. Эти факторы увеличили издержки переработчиков, что сказалось на росте цен на данную продукцию в регионе», — сообщается в пресс-релизе банковской организации. Зафиксировано снижение цен на иномарки с пробегом, что объясняется укреплением курса рубля 

Рост цен произошел еще в нескольких сегментах. Выросли цены на мясо говядину, свинину (без костей) и мясные полуфабрикаты. Наблюдался ускоренный годовой рост цен в молочном секторе, а также в предложениях на туристические туры внутри России. 

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В феврале 2025 года годовая инфляция в Курганской области достигла 10%, что на 0,2% выше, чем в январе того же года. В частности, выросли цены на кофе, мясо. По данным экспертов, ускорение инфляции произошло из-за увеличения издержек производителей и поставщиков продовольственных товаров и услуг. Об этом сообщает пресс-служба курганского отделения Банка России. Основной рост затрат отмечен в мясной и молочной индустрии, где производители столкнулись с повышением расходов на логистику и зарплаты. «Произошло подорожание кофе, вызванное снижением предложения из-за неурожая в странах-производителях и роста мировых цен. Эти факторы увеличили издержки переработчиков, что сказалось на росте цен на данную продукцию в регионе», — сообщается в пресс-релизе банковской организации. Зафиксировано снижение цен на иномарки с пробегом, что объясняется укреплением курса рубля  Рост цен произошел еще в нескольких сегментах. Выросли цены на мясо говядину, свинину (без костей) и мясные полуфабрикаты. Наблюдался ускоренный годовой рост цен в молочном секторе, а также в предложениях на туристические туры внутри России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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