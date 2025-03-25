В Курганской области подорожал кофе и снизились цены на иномарки

В феврале 2025 года годовая инфляция в Курганской области достигла 10%, что на 0,2% выше, чем в январе того же года. В частности, выросли цены на кофе, мясо. По данным экспертов, ускорение инфляции произошло из-за увеличения издержек производителей и поставщиков продовольственных товаров и услуг. Об этом сообщает пресс-служба курганского отделения Банка России.
Основной рост затрат отмечен в мясной и молочной индустрии, где производители столкнулись с повышением расходов на логистику и зарплаты. «Произошло подорожание кофе, вызванное снижением предложения из-за неурожая в странах-производителях и роста мировых цен. Эти факторы увеличили издержки переработчиков, что сказалось на росте цен на данную продукцию в регионе», — сообщается в пресс-релизе банковской организации. Зафиксировано снижение цен на иномарки с пробегом, что объясняется укреплением курса рубля
Рост цен произошел еще в нескольких сегментах. Выросли цены на мясо говядину, свинину (без костей) и мясные полуфабрикаты. Наблюдался ускоренный годовой рост цен в молочном секторе, а также в предложениях на туристические туры внутри России.
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