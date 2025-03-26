26 марта 2025
25 марта 2025

В Приморске Ленобласти произошел взрыв в квартире. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате произошедшего взрыва несколько квартир получили повреждения (архивное фото)
В результате произошедшего взрыва несколько квартир получили повреждения (архивное фото) Фото:

Появились сообщения от очевидцев о взрыве, произошедшем в одном из многоквартирных домов в Приморске, который находится в Ленобласти. Видео публикует «Интересный Приморск».

«В Приморске взорвалась квартира в многоквартирном доме», — пишет telegram-канал «Интересный Приморск». В результате произошедшего взрыва несколько квартир получили повреждения.

После поступления сообщений о взрыве на место происшествия немедленно были направлены экстренные службы, включая пожарных, медицинские бригады и полицию. На данный момент подробности инцидента уточняются.

UPD: Медицинские работники оказывают помощь четырем жильцам многоквартирного дома. По предварительным данным, жертв в результате инцидента нет. Причиной происшествия, вероятно, стал взрыв газового оборудования. На данный момент экстренные службы борются с огнем, охватившим площадь в 90 квадратных метров.

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Появились сообщения от очевидцев о взрыве, произошедшем в одном из многоквартирных домов в Приморске, который находится в Ленобласти. Видео публикует «Интересный Приморск». «В Приморске взорвалась квартира в многоквартирном доме», — пишет telegram-канал «Интересный Приморск». В результате произошедшего взрыва несколько квартир получили повреждения. После поступления сообщений о взрыве на место происшествия немедленно были направлены экстренные службы, включая пожарных, медицинские бригады и полицию. На данный момент подробности инцидента уточняются. UPD: Медицинские работники оказывают помощь четырем жильцам многоквартирного дома. По предварительным данным, жертв в результате инцидента нет. Причиной происшествия, вероятно, стал взрыв газового оборудования. На данный момент экстренные службы борются с огнем, охватившим площадь в 90 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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