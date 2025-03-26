Появились сообщения от очевидцев о взрыве, произошедшем в одном из многоквартирных домов в Приморске, который находится в Ленобласти. Видео публикует «Интересный Приморск».
«В Приморске взорвалась квартира в многоквартирном доме», — пишет telegram-канал «Интересный Приморск». В результате произошедшего взрыва несколько квартир получили повреждения.
После поступления сообщений о взрыве на место происшествия немедленно были направлены экстренные службы, включая пожарных, медицинские бригады и полицию. На данный момент подробности инцидента уточняются.
UPD: Медицинские работники оказывают помощь четырем жильцам многоквартирного дома. По предварительным данным, жертв в результате инцидента нет. Причиной происшествия, вероятно, стал взрыв газового оборудования. На данный момент экстренные службы борются с огнем, охватившим площадь в 90 квадратных метров.
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