Осужденная на 18 лет за убийство сына пермячка обжаловала приговор

Осужденная на 18 лет за убийство сына в Перми обжаловала приговор
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ночь на 12 июля 2024 года она задушила сына шнуром от зарядного устройства
В ночь на 12 июля 2024 года она задушила сына шнуром от зарядного устройства Фото:

Ирина Шатова подала апелляционную жалобу в Пермский краевой суд. Пермячка приговорена к 18 годам исправительной колонии общего режима за убийство 9-летнего сына. 

«В Пермский краевой суд поступила апелляционная жалоба на приговор от Шатовой. Она же поступила и в прокуратуру Пермского края», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Пермского края.

Шатова признана виновной в том, что вечером 11 июля 2024 года в собственной квартире задушила своего девятилетнего сына, после чего нанесла ему несколько десятков ударов ножом в грудь. Затем пермячка погрузила тело ребенка в чемодан. С ним она отправилась в центр города, там она выбросила его его на мусорке. Тело мальчика обнаружили ранним утром 12 июля 2024 года.

После случившегося пермячка неоднократно пыталась покончить с собой. Спустя сутки после совершения преступления Шатову задержали на чердаке отеля, где она пряталась от правоохранителей. URA.RU публиковало большой материал о том, что известно о пермячке Ирине Шатовой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ирина Шатова подала апелляционную жалобу в Пермский краевой суд. Пермячка приговорена к 18 годам исправительной колонии общего режима за убийство 9-летнего сына.  «В Пермский краевой суд поступила апелляционная жалоба на приговор от Шатовой. Она же поступила и в прокуратуру Пермского края», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Пермского края. Шатова признана виновной в том, что вечером 11 июля 2024 года в собственной квартире задушила своего девятилетнего сына, после чего нанесла ему несколько десятков ударов ножом в грудь. Затем пермячка погрузила тело ребенка в чемодан. С ним она отправилась в центр города, там она выбросила его его на мусорке. Тело мальчика обнаружили ранним утром 12 июля 2024 года. После случившегося пермячка неоднократно пыталась покончить с собой. Спустя сутки после совершения преступления Шатову задержали на чердаке отеля, где она пряталась от правоохранителей. URA.RU публиковало большой материал о том, что известно о пермячке Ирине Шатовой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...