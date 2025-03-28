Осужденная на 18 лет за убийство сына пермячка обжаловала приговор

Ирина Шатова подала апелляционную жалобу в Пермский краевой суд. Пермячка приговорена к 18 годам исправительной колонии общего режима за убийство 9-летнего сына.
«В Пермский краевой суд поступила апелляционная жалоба на приговор от Шатовой. Она же поступила и в прокуратуру Пермского края», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Пермского края.
Шатова признана виновной в том, что вечером 11 июля 2024 года в собственной квартире задушила своего девятилетнего сына, после чего нанесла ему несколько десятков ударов ножом в грудь. Затем пермячка погрузила тело ребенка в чемодан. С ним она отправилась в центр города, там она выбросила его его на мусорке. Тело мальчика обнаружили ранним утром 12 июля 2024 года.
После случившегося пермячка неоднократно пыталась покончить с собой. Спустя сутки после совершения преступления Шатову задержали на чердаке отеля, где она пряталась от правоохранителей. URA.RU публиковало большой материал о том, что известно о пермячке Ирине Шатовой.
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