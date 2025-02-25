Пермячка Шатова, носившая по городу чемодан с телом сына, подробно описала, как убивала ребенка

Девятилетний сын пермячки Ирины Шатовой пытался оказать матери сопротивление, когда та начала его душить. Об этом стало из допроса подсудимой, который проводил следователь Глеб Ведерников. Показания, данные Шатовой еще на стадии предварительного следствия, во вторник, 25 февраля, зачитал на судебном заседании ее адвокат Владимир Обухов. В ходе допроса Шатова пояснила, что решила убить себя и сына из-за долгов и отказа клиента в очередном займе. Она посчитала, что это положит «конец ее карьере, как инвестора», передает корреспондент URA.RU из зада Пермского краевого суда.
«11 июля я получила отказ от клиента в займе и посчитала, что это положит конец моей карьере. Вечером того же дня я находилась дома с сыном. Посторонних не было. Из-за того, что я была должна большую сумму денег, я решила уйти из жизни вместе с сыном, потому что ему было бы тяжело жить без меня. Было примерно 22:00. Сын находился на диване в левой части комнаты. Я взяла зарядное устройство от мобильного телефона, встала за спиной у сына, накинула шнур от „зарядки“ на его шею и затянула. Сын пытался убрать шнур руками. Чтобы его смерть была не такой болезненной, взяла нож и ударила три раза его в грудь ножом», — следует из показаний Шатовой, зачитанной ее адвокатом.
Расправившись со своим сыном, Шатова решила покончить с собой. Она отнесла его тело на кухню, но долго решала, каким способом уйти из жизни. В итоге пермяка упаковала труп ребенка в чемодан и отправилась с ним в город. Женщина дошла до мусорки в центре города от микрорайона Садовый и оставила его там. После Шатова поехала в гостиницу «Жемчужина», а спустя некоторое время решила вернуться и забрать чемодан, но к тому времени у мусорки уже работали сотрудники полиции.
Ранее сегодня на суде показания дал свидетель по уголовному делу, брат экс-мужа Шатовой. Мужчина пояснил, что подсудимая добровольно оформила на себя долговую расписку на 10 миллионов рублей. Тем самым он опроверг слова матери Шатовой, которая до этого утверждала, что ее дочь решилась на такое под угрозой расправы бывшего мужа.
Шатова обвиняется в убийстве своего девятилетнего сына. Рассмотрение уголовного дела в отношении нее началось на минувшей неделе.
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