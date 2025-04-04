В подмосковном селе Стремилово у домов выбило окна после попытки атаки БПЛА

В ночь на 4 апреля над территорией муниципального образования Чехов в Подмоковье был сбит украинский беспилотник. Инцидент привел к повреждениям стекол жилых домов в селе Стремилово. Об этом сообщил глава округа Михаил Собакин.
«Повреждения получили дома по улице Мира и улице Заречная в селе Стремилово. В зданиях повреждены остекления», — написал Собакин в своем официальном telegram-канале.
Не зафиксировано ни одной жертвы или пострадавшего. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы, осуществляется оценка ущерба.
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