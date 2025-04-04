В подмосковном селе Стремилово у домов выбило окна после попытки атаки БПЛА

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ВСУ попытались атаковать Московскую область дронами
ВСУ попытались атаковать Московскую область дронами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 4 апреля над территорией муниципального образования Чехов в Подмоковье был сбит украинский беспилотник. Инцидент привел к повреждениям стекол жилых домов в селе Стремилово. Об этом сообщил глава округа Михаил Собакин.

«Повреждения получили дома по улице Мира и улице Заречная в селе Стремилово. В зданиях повреждены остекления», — написал Собакин в своем официальном telegram-канале.

Не зафиксировано ни одной жертвы или пострадавшего. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы, осуществляется оценка ущерба.

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В ночь на 4 апреля над территорией муниципального образования Чехов в Подмоковье был сбит украинский беспилотник. Инцидент привел к повреждениям стекол жилых домов в селе Стремилово. Об этом сообщил глава округа Михаил Собакин. «Повреждения получили дома по улице Мира и улице Заречная в селе Стремилово. В зданиях повреждены остекления», — написал Собакин в своем официальном telegram-канале. Не зафиксировано ни одной жертвы или пострадавшего. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы, осуществляется оценка ущерба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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