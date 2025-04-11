Тюменские бойцы СВО завоевали четыре медали в чемпионате России по лыжным гонкам

Ветераны СВО из Тюмени Николай Ларков и Артур Милованов завоевали две бронзовые и две серебряные медали в чемпионате Вооруженных сил России по лыжным гонкам, который проходил в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили в информационном центре Тюменской области.
«Николай Ларков завоевал: „серебро“ — в спринте, „бронзу“ — в индивидуальной гонке, „бронзу“ — в эстафете, выступая за сборную „Инженерных войск“, вместе с товарищами по команде из ТВВИКУ Андреем Бондаренко и Алтаном Очировым. Артур Милованов завоевал: „серебро“ — в эстафете, выступая за сборную „Центрального военного округа“, вместе с коллегами из Ленинградского и Южного военных округов», — написано в telegram-канале ведомства.
В чемпионате участвовали военнослужащие из разных военных округов и родов войск. Так спортсмены показали свои силы в индивидуальных лыжных гонках, спринте и эстафете.
В Ханты-Мансийске 10 и 11 апреля прошел чемпионат следственного комитета России по лыжным гонкам, посвященный юбилею Победы. В нем приняли участие более 100 силовиков из 42 субъектов страны.
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