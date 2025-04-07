07 апреля 2025

Следователи со всей России съедутся в ХМАО на чемпионат по лыжным гонкам

В Ханты-Мансийске пройдет чемпионат следственного комитета по лыжным гонкам
© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи из 42 субъектов России приедут на соревнования в Ханты-Мансийск
Следователи из 42 субъектов России приедут на соревнования в Ханты-Мансийск Фото:

В Ханты-Мансийске 10 и 11 апреля пройдет Чемпионат следственного комитета России по лыжным гонкам, посвященный юбилею Победы. В нем примут участие более 100 силовиков из 42 субъектов страны, сообщает пресс-служба ведомства.

«Соревнования состоятся в Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко 10 и 11 апреля. Сборные команды из семи федеральных округов и новых регионов России, команда центрального аппарата ведомства примут участие в мужских и женских забегах на 10 и 5 километров, а также в смешанной эстафете свободным стилем. За медали будут бороться более 100 спортсменов из 42 субъектов страны», — сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО.

Церемония открытия пройдет 10 апреля в 10:00 в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. В 11:00 и 12:00 состоятся женские и мужские масс-старты, а 11 апреля пройдет смешанная эстафета свободным стилем среди кадетов школы-интерната имени Ивана Безноскова, которая является подшефным учреждением окружного ведомства.

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В Ханты-Мансийске 10 и 11 апреля пройдет Чемпионат следственного комитета России по лыжным гонкам, посвященный юбилею Победы. В нем примут участие более 100 силовиков из 42 субъектов страны, сообщает пресс-служба ведомства. «Соревнования состоятся в Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко 10 и 11 апреля. Сборные команды из семи федеральных округов и новых регионов России, команда центрального аппарата ведомства примут участие в мужских и женских забегах на 10 и 5 километров, а также в смешанной эстафете свободным стилем. За медали будут бороться более 100 спортсменов из 42 субъектов страны», — сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО. Церемония открытия пройдет 10 апреля в 10:00 в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. В 11:00 и 12:00 состоятся женские и мужские масс-старты, а 11 апреля пройдет смешанная эстафета свободным стилем среди кадетов школы-интерната имени Ивана Безноскова, которая является подшефным учреждением окружного ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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