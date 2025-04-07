Следователи со всей России съедутся в ХМАО на чемпионат по лыжным гонкам

В Ханты-Мансийске 10 и 11 апреля пройдет Чемпионат следственного комитета России по лыжным гонкам, посвященный юбилею Победы. В нем примут участие более 100 силовиков из 42 субъектов страны, сообщает пресс-служба ведомства.
«Соревнования состоятся в Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко 10 и 11 апреля. Сборные команды из семи федеральных округов и новых регионов России, команда центрального аппарата ведомства примут участие в мужских и женских забегах на 10 и 5 километров, а также в смешанной эстафете свободным стилем. За медали будут бороться более 100 спортсменов из 42 субъектов страны», — сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО.
Церемония открытия пройдет 10 апреля в 10:00 в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. В 11:00 и 12:00 состоятся женские и мужские масс-старты, а 11 апреля пройдет смешанная эстафета свободным стилем среди кадетов школы-интерната имени Ивана Безноскова, которая является подшефным учреждением окружного ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!