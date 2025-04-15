Минобороны РФ требует с подрядчиков более 30 млрд рублей

Минобороны РФ потребовало от своих крупных строительных подрядчиков более 31,1 млрд рублей, следует из материалов дела. В связи с этим в арбитражный суд Москвы было подано 20 исковых заявлений.
«К ФГУП „Главное управление специального строительства“ (ГУСС) предъявлено 13 исков на сумму более 13,6 млрд рублей. ФГУП „Главное военно-строительное управление по специальным объектам“ стало ответчиком по семи искам на сумму более 10,9 млрд рублей. Требования в общем размере более 5,3 млрд рублей заявлены в двух исках к АО „31-й Государственный проектный институт специального строительства“, — передает ТАСС информацию из материалов дела.
Также еще один иск направлен против АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) с требованием выплатить порядка 1,3 млрд рублей. Всего оборонное ведомство от своих подрядчиков потребовало выплат на сумму свыше 31,1 млрд рублей. Соответствующие иски поступили в суд 4 апреля, их пока не рассмотрели. Также основания, на которых Минобороны требует выплат, не уточняются.
Отмечается, что ГУСС занимается возведением специальных, стратегических и социальных объектов для нужд ВС России, а также строительством объектов гражданской инфраструктуры. В феврале 2025 года представители Главного военно-строительного управления по специальным конструкциям СК России сообщили, что заместитель гендиректора организации Астемир Абаев подозревается в присвоении свыше 400 млн рублей в ходе выполнения государственного оборонного заказа в Дагестане.
Помимо прочего, суд постановил продлить до 23 мая арест бывшему главе ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» Андрею Белкову. Он обвиняется в мошенничестве при приобретении магнитно-резонансного томографа, сообщил адвокат обвиняемого Роман Костенко.
При этом АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства» является ведущей организацией по проектированию специальных и космических объектов. Кроме того, другая организация, ГУОВ, специализируется на строительстве жилых комплексов, образовательных учреждений и других спецобъектов, необходимых для выполнения задач, поставленных перед Миноброны.
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