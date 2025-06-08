ВС РФ сбили 7 БПЛА над Калужской областью

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Над Калужской областью сбиты 7 БПЛА
Над Калужской областью сбиты 7 БПЛА Фото:

В ночь на 8 июня российские силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над территорией Калужской области. В результате вражеской атаки повреждены три частных дома. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Ночью силы ПВО уничтожены 7 БПЛА на территории Сухиничского и Боровского районов „, — написал Шапша в своем telegram-канале. Также сообщается, что по предварительным данным пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

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В ночь на 8 июня российские силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над территорией Калужской области. В результате вражеской атаки повреждены три частных дома. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. «Ночью силы ПВО уничтожены 7 БПЛА на территории Сухиничского и Боровского районов „, — написал Шапша в своем telegram-канале. Также сообщается, что по предварительным данным пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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