ВС РФ сбили 7 БПЛА над Калужской областью

Над Калужской областью сбиты 7 БПЛА
В ночь на 8 июня российские силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над территорией Калужской области. В результате вражеской атаки повреждены три частных дома. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Ночью силы ПВО уничтожены 7 БПЛА на территории Сухиничского и Боровского районов „, — написал Шапша в своем telegram-канале. Также сообщается, что по предварительным данным пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
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