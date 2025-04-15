Мосгорсуд отменил штраф Поперечному* за дискредитацию российской армии

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Данила Поперечный* не будет выплачивать штраф по статье о дискредитации ВС РФ
Данила Поперечный* не будет выплачивать штраф по статье о дискредитации ВС РФ Фото:

Московский городской суд отменил решение Тверского районного суда от ноября 2024 года о наложении штрафа в 50 тысяч рублей на комика Данилу Поперечного (признан Минюстом иноагентом в России) за дискредитацию ВС РФ. Соответствующая информация размещена в картотеке суда. 

«Отменить постановление (решение), дело прекратить», — говорится в картотеке. Прекращение административного дела произошло из-за отсутствия состава правонарушения.

Иноагентом Поперечного признали в октябре 2024 года за получение более 60 тысяч долларов от организаций из США и Ирландии. На данный момент комик проживает за границей. 

*Данила Поперечный признан Минюстом иноагентом в России

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Московский городской суд отменил решение Тверского районного суда от ноября 2024 года о наложении штрафа в 50 тысяч рублей на комика Данилу Поперечного (признан Минюстом иноагентом в России) за дискредитацию ВС РФ. Соответствующая информация размещена в картотеке суда.  «Отменить постановление (решение), дело прекратить», — говорится в картотеке. Прекращение административного дела произошло из-за отсутствия состава правонарушения. Иноагентом Поперечного признали в октябре 2024 года за получение более 60 тысяч долларов от организаций из США и Ирландии. На данный момент комик проживает за границей.  *Данила Поперечный признан Минюстом иноагентом в России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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