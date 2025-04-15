Курган богат талантами: студентки победили на Всероссийском конкурсе. Фото

Курганские студентки победили в конкурсе с международным участием «Штрихи языка»
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Курганские студентки проиллюстрировали французские фразеологизмы (архивное фото)
Курганские студентки проиллюстрировали французские фразеологизмы (архивное фото) Фото:

Студентки Курганского госуниверситета (КГУ) Елизавета Милькевичюте и Юлия Черношвец стали победителями на V Всероссийском конкурсе с международным участием «Штрихи языка». Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити».

В этом году в конкурсе участвовало 550 человек, среди которых были представители из Беларуси и Китая. Интересно, что обе девушки победили в номинации «Французский язык», но не изучают иностранные языки по специализации. «Елизавета учится на направлении „Психолого-педагогическое образование“, Юлия — будущий дизайнер. В конкурсе они принимали участие как художники. По условиям конкурса студенткам нужно было создать иллюстрации к французским фразеологизмам», — пишет tg-канал. Юлия Черношвец получила диплом I степени, а Елизавета Милькевичюте была награждена дипломом III степени.

Студенты Курганского государственного университета регулярно демонстрируют высокие достижения в различных всероссийских конкурсах. Например, Виктория Барбашина, студентка института математики и интеллектуальных систем КГУ, стала финалисткой конкурса «Чайка», посвященного Валентине Терешковой.

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Студентки Курганского госуниверситета (КГУ) Елизавета Милькевичюте и Юлия Черношвец стали победителями на V Всероссийском конкурсе с международным участием «Штрихи языка». Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити». В этом году в конкурсе участвовало 550 человек, среди которых были представители из Беларуси и Китая. Интересно, что обе девушки победили в номинации «Французский язык», но не изучают иностранные языки по специализации. «Елизавета учится на направлении „Психолого-педагогическое образование“, Юлия — будущий дизайнер. В конкурсе они принимали участие как художники. По условиям конкурса студенткам нужно было создать иллюстрации к французским фразеологизмам», — пишет tg-канал. Юлия Черношвец получила диплом I степени, а Елизавета Милькевичюте была награждена дипломом III степени. Студенты Курганского государственного университета регулярно демонстрируют высокие достижения в различных всероссийских конкурсах. Например, Виктория Барбашина, студентка института математики и интеллектуальных систем КГУ, стала финалисткой конкурса «Чайка», посвященного Валентине Терешковой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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