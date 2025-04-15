Студентки Курганского госуниверситета (КГУ) Елизавета Милькевичюте и Юлия Черношвец стали победителями на V Всероссийском конкурсе с международным участием «Штрихи языка». Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити».
В этом году в конкурсе участвовало 550 человек, среди которых были представители из Беларуси и Китая. Интересно, что обе девушки победили в номинации «Французский язык», но не изучают иностранные языки по специализации. «Елизавета учится на направлении „Психолого-педагогическое образование“, Юлия — будущий дизайнер. В конкурсе они принимали участие как художники. По условиям конкурса студенткам нужно было создать иллюстрации к французским фразеологизмам», — пишет tg-канал. Юлия Черношвец получила диплом I степени, а Елизавета Милькевичюте была награждена дипломом III степени.
Студенты Курганского государственного университета регулярно демонстрируют высокие достижения в различных всероссийских конкурсах. Например, Виктория Барбашина, студентка института математики и интеллектуальных систем КГУ, стала финалисткой конкурса «Чайка», посвященного Валентине Терешковой.
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