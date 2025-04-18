В главной ракетно-космической корпорации России сменился генеральный директор

Должность генерального директора Ракетно-космической корпорации «Энергия», одного из ключевых подрядчиков «Роскосмоса», занял Сергей Романов. Он сменил на этом посту своего руководителя Игоря Озара, который находился на этой должности с 2020 года.
«В соответствии с пп. 29 п. 1 ст. 28 Устава Общества избрать Генеральным директором ПАО „РКК „Энергия“ Романова Сергея Юрьевича с 19.04.2025“, — говорится в официальном документе. Он опубликован на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
Сергей Романов родился 17 июля 1957 года в Новой Ляле, Свердловская область. Он окончил Московский авиационный институт. С января 2019 года Романов был первым заместителем генерального директора и главного конструктора РКК «Энергия».
ПАО «РКК „Энергия“ — одно из ведущих предприятий космической промышленности СССР и России. Оно занимается производством пилотируемых кораблей „Союз“ и грузовых „Прогресс“, а также разработкой автоматических космических и ракетных систем для различных сфер, передает „Царьград“.
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