В главной ракетно-космической корпорации России сменился генеральный директор

Должность гендиректора РКК «Энергия» вместо Озара занял Романов
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Романов возглавит РКК «Энергия» с 19 апреля
Романов возглавит РКК «Энергия» с 19 апреля Фото:

Должность генерального директора Ракетно-космической корпорации «Энергия», одного из ключевых подрядчиков «Роскосмоса», занял Сергей Романов. Он сменил на этом посту своего руководителя Игоря Озара, который находился на этой должности с 2020 года. 

«В соответствии с пп. 29 п. 1 ст. 28 Устава Общества избрать Генеральным директором ПАО „РКК „Энергия“ Романова Сергея Юрьевича с 19.04.2025“, — говорится в официальном документе. Он опубликован на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Сергей Романов родился 17 июля 1957 года в Новой Ляле, Свердловская область. Он окончил Московский авиационный институт. С января 2019 года Романов был первым заместителем генерального директора и главного конструктора РКК «Энергия».

ПАО «РКК „Энергия“ — одно из ведущих предприятий космической промышленности СССР и России. Оно занимается производством пилотируемых кораблей „Союз“ и грузовых „Прогресс“, а также разработкой автоматических космических и ракетных систем для различных сфер, передает „Царьград“.

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Должность генерального директора Ракетно-космической корпорации «Энергия», одного из ключевых подрядчиков «Роскосмоса», занял Сергей Романов. Он сменил на этом посту своего руководителя Игоря Озара, который находился на этой должности с 2020 года.  «В соответствии с пп. 29 п. 1 ст. 28 Устава Общества избрать Генеральным директором ПАО „РКК „Энергия“ Романова Сергея Юрьевича с 19.04.2025“, — говорится в официальном документе. Он опубликован на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Сергей Романов родился 17 июля 1957 года в Новой Ляле, Свердловская область. Он окончил Московский авиационный институт. С января 2019 года Романов был первым заместителем генерального директора и главного конструктора РКК «Энергия». ПАО «РКК „Энергия“ — одно из ведущих предприятий космической промышленности СССР и России. Оно занимается производством пилотируемых кораблей „Союз“ и грузовых „Прогресс“, а также разработкой автоматических космических и ракетных систем для различных сфер, передает „Царьград“.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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