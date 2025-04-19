Частная школа в Кургане: возможно ли построить успешный бизнес на образовании

В Курганской области в отличие от соседних регионов к частным школам относят всего две организации — православную гимназию и железнодорожный лицей. Однако в разные годы возникали идеи создать полноценную частную школу. URA.RU решило узнать, какие формы образования доступны курганцам помимо государственных школ, возможно ли в городе открыть современную частную школу, и почему ее до сих пор нет.
Первая частная школа для шестилеток
Репетитор по английскому языку, переводчик, бывший учитель гимназии №47 Вадим Мазняк в 1998 году стал директором частного образовательного учреждения «Зауральский Лицей». «Когда я работал в школе №47, у меня педагогом был Спичкин Александр Владимирович — основоположник медиаобразования в области. Так, он тогда еще говорил, что в нашем городе платная школа — это невозможно», — вспоминает Мазняк.
В 1996 году открыли частную школу для подготовки детей к первому классу. Это была одна из первых частных школ. «Я чуть позже стал директором. В советские времена по закону нельзя было школам заниматься коммерческой деятельностью. Но когда все изменилось, школам разрешили заниматься подготовкой детей на платной основе, подготовка шестилеток ушла в муниципальные школы. Наша школа закрылась в 2013 году», — отметил собеседник. В последние годы муниципальные школы расширяют перечень платных образовательных услуг: курсы по подготовке первоклассников — самая популярная услуга.
Причин, почему в Кургане нет частных школ, по мнению педагога, несколько. Основная — нет подходящих помещений. «Непросто найти помещение. Когда я работал директором частной школы, приходила к нам комиссия и проверяла требования СанПин. Нам выписывали большие штрафы, приходилось это все урегулировать. Но мы работали в здании нашей же гимназии. Однако для государственной школы это здание было нормальным, гимназии ничего не выписывали. А к нам (частникам) сразу же санкции применяли, что мы не соблюдаем СанПин. Но некоторые требования невозможно было соблюдать. Например, здание школы не должно находиться ближе 50 метров от проезжей части. Это нереально. Приходилось отбиваться от разных проверяющих комиссий и платить штрафы», — говорит Мазняк.
Занятия проходили в кабинетах гимназии во внеурочное время, а также в субботу и воскресенье. Для детей преподавали английский и другие предметы для поступления в гимназию. Учителя получали хорошую зарплату, и самой школе тоже финансово помогали.
Собеседник отметил, что для успешного образовательного проекта нужны энтузиазм и финансы. «В свое время я открывал скаутский отряд в Курганской области, занимался этим добровольно. Но возникли финансовые трудности, а потом и энтузиазм пропал. Для хорошей работы должно совпадать две вещи: удовольствие от любимой работы и финансы. В гимназии я тоже работал больше на энтузиазме, но потом почувствовал, что надоело тратить время на учеников, которые не хотя учиться, прогуливают. Написать программу, подобрать учебники для частной школы — это несложно, но организовать, чтобы все работало и приносило доход сложнее», — говорит он.
Спрос на частные школы
Председатель общественной организации «Родительский комитет Курганской области» Юрий Леонов считает, что потребность в иных формах образования, в том числе в частных школах есть и будет расти. «Современная школа очень несовершенна. Дети перегружены излишне. Огромные домашние задания, бесконечные контрольные работы, нерегламентированное оценивание — все это не может не сказаться на детях. Некоторые ученики не выдерживают. Школа буквально калечит таких детей. К сожалению, в Кургане нет ни одной частной школы. В других городах их достаточно. Например, в Челябинске работает несколько частных школ. Стоимость обучения разная: есть от 12 000 рублей в месяц, есть по 18 000 и 25 000 рублей в месяц. Главное отличие частных школ — там более бережно относятся к детям, комфортнее условия. И многие родители согласны за это платить», — говорит Леонов.
В Кетовском округе Леонов несколько лет организует обучение для детей, который испытывают трудности в общеобразовательных школах. «Это проект „Новая школа“: без контрольных, без оценок и без домашнего задания. Наши выпускники учатся и в вузах, и в колледжах. Но это, к сожалению, не частная школа в том виде в каком хотелось бы», — говорит Леонов.
По мнению общественника, для создания частной школы нужны высокопрофессиональные педагогические кадры и серьезные финансовые затраты. Пока желающих заняться таким проектов не нашлось.
Демпинг репетиторов
Основатель и бывший собственник организации «Репетиторы Кургана» Максим Сладкоштиев считает, что не последнюю роль в ситуации играют репетиторы. «Закон, запрещающий репетиторствовать без оформления ИП или самозанятости, приняли, но надзорные органы не следят за его исполнением в Кургане. Не штрафуют нелегальных репетиторов. Поэтому открывать частную школу в Кургане пока не выгодно. Нелегальные репетиторы слишком демпингуют цены. С оплатой налогов и содержанием школы, этот бизнес будет не выгодным», — говорит он.
«Репетиторы Кургана» работает с 2011 года. Максим Сладкоштиев был собственником организации до 2016 года.
Альтернатива муниципальным школам
В Кургане к частным образовательным организациям относятся «Гимназия имени святого благоверного князя Александра Невского» и ведомственное общеобразовательное учреждение «РЖД лицей № 5 имени Д.М. Карбышева». Православная гимназия работает с 2006 года, учредитель — Курганский Фонд Великого Благоверного князя Александра Невского. Помимо основных предметов в ней преподают основы православной веры, церковное пение. Школьники участвуют в церковных праздниках. Родители оплачивают добровольные пожертвования по силам и по желанию.
Школа-интернат, построенная железнодорожниками, открылась в Кургане в 1964 году. Лицей и в настоящее время ориентирован на подготовку кадров для РЖД. Учащиеся проходят практику на малых железных дорогах Кургана и Челябинска, совершают экскурсии в музеи и на предприятия железнодорожного транспорта.
Кроме того, 36 курганских частных организаций дополнительного образования имеют лицензии и внесены в АИС «Навигатор». Ранее URA.RU писало, что некоторые курганские семьи выбирают для своих детей семейное образование и онлайн-школы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».