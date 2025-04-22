Сколько в Тюмени стоит построить модульный дом

В Тюмени цены на модульные дома начинаются от 1,5 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Дома возводятся за один-два дня
Дома возводятся за один-два дня Фото:

Минимальная стоимость готового модульного дома в Тюмени начинается от 1 500 000 рублей. За эту сумму можно приобрести жилье площадью 40 квадратных метров, возведут конструкцию на участке всего за 14 дней. Информация о ценах взята с сайтов бесплатных объявлений и строительных компаний.

«Модульный дом-баня под ключ с доставкой. Цена: 1 500 000 рублей. Полностью готовый дом. Ремонт внутри не требуется — просто установите понравившуюся мебель. Дом с панорамными окнами и стильным современным дизайном», — указано в одном из объявлений. Площадь жилья составляет 40 квадратных метров. Это самое бюджетное предложение в Тюмени.

На сайтах строительных компаний минимальная площадь дома составляет 60 квадратных метров. Стоимость начинается от 2 400 000 рублей. В таком доме имеется спальня, кухня-гостиная, санузел и терраса. Максимальная цена — 3 920 000 за 98 квадратных метров жилья. Двухэтажные дома будут стоить от 4 350 000 рублей. 

Популярность модульных домов обусловлена их относительно низкой ценой и сроками строительства. Сам каркас собирается на заводе в течение 14 — 30 дней, а затем уже в собранном виде доставляется на участок. Возводят такие коттеджи за один-два дня. При этом, как уверяют продавцы, в них можно жить круглый год, а сами материалы технологичные. Еще одним преимуществом подобных конструкций является их мобильность: при переезде в другое место, дом можно «взять с собой».

Чаще всего подобные дома в Тюмени сдают в аренду посуточно. Также их строят на небольших загородных участках.

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Минимальная стоимость готового модульного дома в Тюмени начинается от 1 500 000 рублей. За эту сумму можно приобрести жилье площадью 40 квадратных метров, возведут конструкцию на участке всего за 14 дней. Информация о ценах взята с сайтов бесплатных объявлений и строительных компаний. «Модульный дом-баня под ключ с доставкой. Цена: 1 500 000 рублей. Полностью готовый дом. Ремонт внутри не требуется — просто установите понравившуюся мебель. Дом с панорамными окнами и стильным современным дизайном», — указано в одном из объявлений. Площадь жилья составляет 40 квадратных метров. Это самое бюджетное предложение в Тюмени. На сайтах строительных компаний минимальная площадь дома составляет 60 квадратных метров. Стоимость начинается от 2 400 000 рублей. В таком доме имеется спальня, кухня-гостиная, санузел и терраса. Максимальная цена — 3 920 000 за 98 квадратных метров жилья. Двухэтажные дома будут стоить от 4 350 000 рублей.  Популярность модульных домов обусловлена их относительно низкой ценой и сроками строительства. Сам каркас собирается на заводе в течение 14 — 30 дней, а затем уже в собранном виде доставляется на участок. Возводят такие коттеджи за один-два дня. При этом, как уверяют продавцы, в них можно жить круглый год, а сами материалы технологичные. Еще одним преимуществом подобных конструкций является их мобильность: при переезде в другое место, дом можно «взять с собой». Чаще всего подобные дома в Тюмени сдают в аренду посуточно. Также их строят на небольших загородных участках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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