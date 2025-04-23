В лобовом ДТП на объездной Челябинска погиб пожилой водитель. Видео

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Водитель выехал на встречку при неустановленных обстоятельствах
Водитель выехал на встречку при неустановленных обстоятельствах Фото:

В лобовом ДТП на 24 километре автодороги «Восточный обход Челябинска» погиб 69-летний мужчина на Renault Logan, который выехал на встречку по непонятной причине. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«23 апреля около 14:53 часов на 24-м километре автодороги „Восточный обход Челябинска“ 69-летний водитель на автомобиле Renault Logan выехал на полосу встречного движения. Он совершил столкновение с двигавшимся по встречке автомобилем Scania с полуприцепом», — уточнили в пресс-службе ведомства. 

Водитель легковушки выехал на встречку при неустановленных обстоятельствах. От полученных в результате ДТП травм он скончался на месте, прокомментировал автокатастрофу заместитель командира полка ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области подполковник полиции Максим Воронин. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Водитель столкнулся с грузовым автомобилем
Водитель столкнулся с грузовым автомобилем
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В лобовом ДТП на 24 километре автодороги «Восточный обход Челябинска» погиб 69-летний мужчина на Renault Logan, который выехал на встречку по непонятной причине. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «23 апреля около 14:53 часов на 24-м километре автодороги „Восточный обход Челябинска“ 69-летний водитель на автомобиле Renault Logan выехал на полосу встречного движения. Он совершил столкновение с двигавшимся по встречке автомобилем Scania с полуприцепом», — уточнили в пресс-службе ведомства.  Водитель легковушки выехал на встречку при неустановленных обстоятельствах. От полученных в результате ДТП травм он скончался на месте, прокомментировал автокатастрофу заместитель командира полка ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области подполковник полиции Максим Воронин. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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