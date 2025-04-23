В лобовом ДТП на 24 километре автодороги «Восточный обход Челябинска» погиб 69-летний мужчина на Renault Logan, который выехал на встречку по непонятной причине. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«23 апреля около 14:53 часов на 24-м километре автодороги „Восточный обход Челябинска“ 69-летний водитель на автомобиле Renault Logan выехал на полосу встречного движения. Он совершил столкновение с двигавшимся по встречке автомобилем Scania с полуприцепом», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Водитель легковушки выехал на встречку при неустановленных обстоятельствах. От полученных в результате ДТП травм он скончался на месте, прокомментировал автокатастрофу заместитель командира полка ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области подполковник полиции Максим Воронин. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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