Жителей Салехарда научат социальным танцам

Мастер-класс по танцам проведет в Салехарде чемпион мира и мастер спорта
В Салехард приезжает президент федерации социальных танцев Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Мастер-классы по социальным танцам (к которым относятся танго, бачата, сальса и другие) он проведет 25 апреля.
«В эти выходные буду в Салехарде», — написал Сергей Войтович на личной странице в VK. Хореограф имеет звание чемпиона мира по танцам, обладает званием мастера спорта.
Войтович приезжал в Салехард в январе. Танцоры, занимавшиеся с ним высоко оценили мастерство тренера, о чем сообщили URA.RU.
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