22 апреля 2025

Жителей Салехарда научат социальным танцам

Президент федерации социальных танцев Войтович даст мастер-класс в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-класс по танцам проведет в Салехарде чемпион мира и мастер спорта
Мастер-класс по танцам проведет в Салехарде чемпион мира и мастер спорта Фото:

В Салехард приезжает президент федерации социальных танцев Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Мастер-классы по социальным танцам (к которым относятся танго, бачата, сальса и другие) он проведет 25 апреля.

«В эти выходные буду в Салехарде», — написал Сергей Войтович на личной странице в VK. Хореограф имеет звание чемпиона мира по танцам, обладает званием мастера спорта.

Войтович приезжал в Салехард в январе. Танцоры, занимавшиеся с ним высоко оценили мастерство тренера, о чем сообщили URA.RU.

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В Салехард приезжает президент федерации социальных танцев Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Мастер-классы по социальным танцам (к которым относятся танго, бачата, сальса и другие) он проведет 25 апреля. «В эти выходные буду в Салехарде», — написал Сергей Войтович на личной странице в VK. Хореограф имеет звание чемпиона мира по танцам, обладает званием мастера спорта. Войтович приезжал в Салехард в январе. Танцоры, занимавшиеся с ним высоко оценили мастерство тренера, о чем сообщили URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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