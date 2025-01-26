26 января 2025

Жителей Салехарда научат аргентинскому танго и бачата

В Салехарде пройдут мастер-классы по танцам от чемпиона России Войтовича
© Служба новостей «URA.RU»
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Профессиональный танцор Сергей Войтович проведет мастер-классы в Салехарде с 3 по 10 февраля
Профессиональный танцор Сергей Войтович проведет мастер-классы в Салехарде с 3 по 10 февраля Фото:

Профессиональный танцор, чемпион и мастер спорта России Сергей Войтович проведет в Салехарде мастер-класс по танцам разных направлений. Уроки пройдут с 3 по 10 февраля, сообщил он в социальных сетях.

«С 3 по 10 февраля впервые в Салехарде будут проходить мастер-классы от неповторимого преподавателя Сергей Войтовича. Преподаватель по основным направлениям: Salsa, Bachatа, Tango, Kizomba», — сообщил он в личном telegram-канале.

По словам Сергея Войтовича, он посвятил танцам 33 года, из них 23 года он их преподает. В Салехарде танцор проведет групповые и индивидуальные занятия.

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Профессиональный танцор, чемпион и мастер спорта России Сергей Войтович проведет в Салехарде мастер-класс по танцам разных направлений. Уроки пройдут с 3 по 10 февраля, сообщил он в социальных сетях. «С 3 по 10 февраля впервые в Салехарде будут проходить мастер-классы от неповторимого преподавателя Сергей Войтовича. Преподаватель по основным направлениям: Salsa, Bachatа, Tango, Kizomba», — сообщил он в личном telegram-канале. По словам Сергея Войтовича, он посвятил танцам 33 года, из них 23 года он их преподает. В Салехарде танцор проведет групповые и индивидуальные занятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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