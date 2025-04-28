Набережная уже уходила под воду летом прошлого года
В Екатеринбурге днем 28 апреля река Исеть затопила набережную в районе улиц Малышева и Горького из-за мощного ливня. Об этом рассказал читатель URA.RU.
«Прогулочную зону возле реки Исеть в центре Екатеринбурга полностью затопило. Медленно, но уверенно уровень воды повышается. Сейчас здесь невозможно ходить без резиновых сапог», — сказал собеседник.
Ранее URA.RU сообщало о надвигающихся осадках на Средний Урал. Согласно прогнозу Уралгидрометцентра, снег и дождь будут идти с 28 по 30 апреля.
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