Исеть затопила набережную в центре Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная уже уходила под воду летом прошлого года
Набережная уже уходила под воду летом прошлого года Фото:

В Екатеринбурге днем 28 апреля река Исеть затопила набережную в районе улиц Малышева и Горького из-за мощного ливня. Об этом рассказал читатель URA.RU.

«Прогулочную зону возле реки Исеть в центре Екатеринбурга полностью затопило. Медленно, но уверенно уровень воды повышается. Сейчас здесь невозможно ходить без резиновых сапог», — сказал собеседник.

Ранее URA.RU сообщало о надвигающихся осадках на Средний Урал. Согласно прогнозу Уралгидрометцентра, снег и дождь будут идти с 28 по 30 апреля.

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В Екатеринбурге днем 28 апреля река Исеть затопила набережную в районе улиц Малышева и Горького из-за мощного ливня. Об этом рассказал читатель URA.RU. «Прогулочную зону возле реки Исеть в центре Екатеринбурга полностью затопило. Медленно, но уверенно уровень воды повышается. Сейчас здесь невозможно ходить без резиновых сапог», — сказал собеседник. Ранее URA.RU сообщало о надвигающихся осадках на Средний Урал. Согласно прогнозу Уралгидрометцентра, снег и дождь будут идти с 28 по 30 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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