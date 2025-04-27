На Свердловскую область обрушится мощный снегопад

В Свердловской области с 28 по 30 апреля ожидаются осадки в виде снега и дождя. Сильный снегопад с мощными порывами ветра синоптики Уралгидрометцентра прогнозируют 29 апреля.
«28 апреля облачно, кратковременные дожди. На севере и в горных районах осадки, местами сильные и очень сильные (снег, мокрый снег, дождь), гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица», — предупредили синоптики.
На следующий день местами сильные осадки из снега и дождя. За этим последует образование снежного покрова. Местами будет сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду. В Екатеринбурге ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, порывы ветра — 17-19 метров в секунду.
Дождь с мокрым снегом в регионе прогнозируют 30 апреля. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. День в уральской столице пройдет без существенных осадков, лишь небольшой дождь.
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