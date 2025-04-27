27 апреля 2025

На Свердловскую область обрушится мощный снегопад

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сильный снегопад прогнозируют 29 апреля
Сильный снегопад прогнозируют 29 апреля Фото:

В Свердловской области с 28 по 30 апреля ожидаются осадки в виде снега и дождя. Сильный снегопад с мощными порывами ветра синоптики Уралгидрометцентра прогнозируют 29 апреля.

«28 апреля облачно, кратковременные дожди. На севере и в горных районах осадки, местами сильные и очень сильные (снег, мокрый снег, дождь), гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица», — предупредили синоптики.

На следующий день местами сильные осадки из снега и дождя. За этим последует образование снежного покрова. Местами будет сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду. В Екатеринбурге ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, порывы ветра — 17-19 метров в секунду.

Дождь с мокрым снегом в регионе прогнозируют 30 апреля. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. День в уральской столице пройдет без существенных осадков, лишь небольшой дождь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области с 28 по 30 апреля ожидаются осадки в виде снега и дождя. Сильный снегопад с мощными порывами ветра синоптики Уралгидрометцентра прогнозируют 29 апреля. «28 апреля облачно, кратковременные дожди. На севере и в горных районах осадки, местами сильные и очень сильные (снег, мокрый снег, дождь), гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица», — предупредили синоптики. На следующий день местами сильные осадки из снега и дождя. За этим последует образование снежного покрова. Местами будет сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду. В Екатеринбурге ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, порывы ветра — 17-19 метров в секунду. Дождь с мокрым снегом в регионе прогнозируют 30 апреля. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. День в уральской столице пройдет без существенных осадков, лишь небольшой дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...