Захар Прилепин предложил пермским властям открыть литературную мастерскую

Открыть в Пермском крае постоянную литературную мастерскую предложил российский политик, публицист и писатель Захар Прилепин. На встрече с пермяками в рамках марафона Знание.Первые он высказал эту идею, отвечая на вопрос экс-министра культуры региона Игоря Гладнева.
«Мы занимаемся этим с 2014 года. Я, как человек, который заехал в 2014 году на Донбасс, понял, что без культуры никак. Культура, песня или текст, или фотография о войне должна быть предельно высокого качества, мы должны помнить, что до нас этим занимались Шолохов, Пушкин, Толстой и Бергольц», — передает слова Прилепина портал Properm.ru. Писатель подчеркнул, что тему мастерской необходимо обсудить с губернатором Дмитрием Махониным. Также Прилепин высказался за создание худсоветов для предварительного просмотра и утверждения художественных произведений.
Кроме Прилепина в Перми сегодня общаются с молодежью военный корреспондент Станислав Обищенко и олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, которая заявлена как полковник запаса и первый замначальника Центрального спортивного клуба Армии. Среди лекторов марафона также депутат Госдумы Вячеслав Никонов, космонавт Олег Скрипочка и певица Mia Boyka.
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