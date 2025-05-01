Во всех МФЦ Пермского края появится новая услуга с 5 мая

С 5 мая во всех прикамских центрах «Мои документы» можно будет подтвердить российское гражданство ребенка. Но есть один нюанс, объясняет глава ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.
«В рамках пилотного проекта через МФЦ жители Пермского края с 5 мая могут подтвердить российское гражданство ребенка в рамках предоставления услуги по оформлению внутренних паспортов при достижении 14 лет. Отдельно поставить печать не получится. Для этого нужно будет обращаться в МВД», — Леонида Громова цитирует пресс-служба организации на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее, чтобы получить услугу, преходилось обращаться в полицейские отделы миграции. В дальнейшем в центрах «Мои Документы» собираются подтверждать гражданство юных россиян при регистрации по месту жительства и оформлении загранпаспортов для несовершеннолетних.
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