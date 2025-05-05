В Кургане 7 мая изменится движение автобусов из-за репетиций Парада Победы. Скрин

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С 15:00 до 18:30 изменится движение общественного транспорта
С 15:00 до 18:30 изменится движение общественного транспорта Фото:

В Кургане 7 мая с 15:00 до 18:30 изменится движение общественного транспорта из-за проведения репетиций Парада Победы. Об этом сообщает администрация города.

В Кургане 7 мая изменится движение автобусов
В Кургане 7 мая изменится движение автобусов
Фото:

В указанный промежуток времени автобусы будут следовать по временно скорректированным схемам движения. «По информации МКУ „Транспортное управление“, в связи с проведением репетиций 7 мая с 15.00 до 18.30 движение общественного транспорта будет осуществляться по следующим маршрутам», — пишет ведомство. Изменения затронут маршруты № 11, 45, 51, 54, 57, 91, 92.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за репетиции Парада Победы в центре Кургана 5 и 7 мая перекроют движение. Перекрытие продлится с 15:00 до 18:30.

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В Кургане 7 мая с 15:00 до 18:30 изменится движение общественного транспорта из-за проведения репетиций Парада Победы. Об этом сообщает администрация города. В указанный промежуток времени автобусы будут следовать по временно скорректированным схемам движения. «По информации МКУ „Транспортное управление“, в связи с проведением репетиций 7 мая с 15.00 до 18.30 движение общественного транспорта будет осуществляться по следующим маршрутам», — пишет ведомство. Изменения затронут маршруты № 11, 45, 51, 54, 57, 91, 92. Ранее URA.RU сообщало, что из-за репетиции Парада Победы в центре Кургана 5 и 7 мая перекроют движение. Перекрытие продлится с 15:00 до 18:30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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