В Кургане 7 мая с 15:00 до 18:30 изменится движение общественного транспорта из-за проведения репетиций Парада Победы. Об этом сообщает администрация города.
В указанный промежуток времени автобусы будут следовать по временно скорректированным схемам движения. «По информации МКУ „Транспортное управление“, в связи с проведением репетиций 7 мая с 15.00 до 18.30 движение общественного транспорта будет осуществляться по следующим маршрутам», — пишет ведомство. Изменения затронут маршруты № 11, 45, 51, 54, 57, 91, 92.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за репетиции Парада Победы в центре Кургана 5 и 7 мая перекроют движение. Перекрытие продлится с 15:00 до 18:30.
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