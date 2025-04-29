29 апреля 2025

В центре Кургана 5 и 7 мая перекроют движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиции парада внесут коррективы в работу общественного транспорта
Репетиции парада внесут коррективы в работу общественного транспорта Фото:

В Кургане Центральную площадь и ближайшие участки перекроют для движения автомобилей 5 и 7 мая. Это связано с репетициями ко Дню Победы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

«В связи репетицией торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, администрация города Кургана постановляет закрыть движение транспортных средств по улице Гоголя на участке от улицы Ленина до улицы Володарского 5 и 7 мая с 15:00 до 18:30», — указано в документе. В нем также сообщается, что с 7:00 до 18:30 в эти дни будет запрещена остановка и стоянка машин на парковке у здания по улице Гоголя, д. 53, напротив кинотеатра «Россия».

Схема движения автобусов в связи с перекрытием движения изменится. Как будет ходить общественный транспорт, будет сообщено дополнительно.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кургане проводится масштабная подготовка к праздничным мероприятиям: городские автобусы украшаются победной символикой, а мемориальные объекты приводят в порядок. Помимо этого, в парке Победы и у Обелиска Победы проходят субботники, чтобы создать праздничную атмосферу к 9 мая.

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В Кургане Центральную площадь и ближайшие участки перекроют для движения автомобилей 5 и 7 мая. Это связано с репетициями ко Дню Победы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. «В связи репетицией торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, администрация города Кургана постановляет закрыть движение транспортных средств по улице Гоголя на участке от улицы Ленина до улицы Володарского 5 и 7 мая с 15:00 до 18:30», — указано в документе. В нем также сообщается, что с 7:00 до 18:30 в эти дни будет запрещена остановка и стоянка машин на парковке у здания по улице Гоголя, д. 53, напротив кинотеатра «Россия». Схема движения автобусов в связи с перекрытием движения изменится. Как будет ходить общественный транспорт, будет сообщено дополнительно. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кургане проводится масштабная подготовка к праздничным мероприятиям: городские автобусы украшаются победной символикой, а мемориальные объекты приводят в порядок. Помимо этого, в парке Победы и у Обелиска Победы проходят субботники, чтобы создать праздничную атмосферу к 9 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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