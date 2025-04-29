В центре Кургана 5 и 7 мая перекроют движение

В Кургане Центральную площадь и ближайшие участки перекроют для движения автомобилей 5 и 7 мая. Это связано с репетициями ко Дню Победы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
«В связи репетицией торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, администрация города Кургана постановляет закрыть движение транспортных средств по улице Гоголя на участке от улицы Ленина до улицы Володарского 5 и 7 мая с 15:00 до 18:30», — указано в документе. В нем также сообщается, что с 7:00 до 18:30 в эти дни будет запрещена остановка и стоянка машин на парковке у здания по улице Гоголя, д. 53, напротив кинотеатра «Россия».
Схема движения автобусов в связи с перекрытием движения изменится. Как будет ходить общественный транспорт, будет сообщено дополнительно.
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кургане проводится масштабная подготовка к праздничным мероприятиям: городские автобусы украшаются победной символикой, а мемориальные объекты приводят в порядок. Помимо этого, в парке Победы и у Обелиска Победы проходят субботники, чтобы создать праздничную атмосферу к 9 мая.
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