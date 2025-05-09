09 мая 2025

Полпред Жога ездит на байке по свердловским городам, с ним статусные гонщики

Артем Жога возглавил мотопробег по городам трудовой доблести
© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога известен любовью к мотоциклам
Артем Жога известен любовью к мотоциклам Фото:

Как и анонсировало URA.RU, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога возглавил мотопробег по свердловским городам трудовой доблести. Вместе с десятком других байкеров, среди которых замгубернатора Азат Салихов и гонщик-депутат Сергей Карякин, он объедет Нижний Тагил, Екатеринбург, Каменск-Уральский и Верхнюю Пышму.

«В честь 80-летия Великой Победы решили почтить память тружеников тыла и проехать по «Городам трудовой доблести» Свердловской области. Впереди около 1000 км», — поделился Жога в своем telegram-канале.

Маршрут начинается в Екатеринбурге. Первая остановка - памятник разведчикам-мотоциклистам. 

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Как и анонсировало URA.RU, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога возглавил мотопробег по свердловским городам трудовой доблести. Вместе с десятком других байкеров, среди которых замгубернатора Азат Салихов и гонщик-депутат Сергей Карякин, он объедет Нижний Тагил, Екатеринбург, Каменск-Уральский и Верхнюю Пышму. «В честь 80-летия Великой Победы решили почтить память тружеников тыла и проехать по «Городам трудовой доблести» Свердловской области. Впереди около 1000 км», — поделился Жога в своем telegram-канале. Маршрут начинается в Екатеринбурге. Первая остановка - памятник разведчикам-мотоциклистам. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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