Полпред Жога ездит на байке по свердловским городам, с ним статусные гонщики

Как и анонсировало URA.RU, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога возглавил мотопробег по свердловским городам трудовой доблести. Вместе с десятком других байкеров, среди которых замгубернатора Азат Салихов и гонщик-депутат Сергей Карякин, он объедет Нижний Тагил, Екатеринбург, Каменск-Уральский и Верхнюю Пышму.
«В честь 80-летия Великой Победы решили почтить память тружеников тыла и проехать по «Городам трудовой доблести» Свердловской области. Впереди около 1000 км», — поделился Жога в своем telegram-канале.
Маршрут начинается в Екатеринбурге. Первая остановка - памятник разведчикам-мотоциклистам.
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