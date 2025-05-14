МФЦ ЯНАО перестанет выдавать справки участникам СВО

В МФЦ ЯНАО приостановят выдачу справок участникам СВО до 20 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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МФЦ возобновит работу 20 мая
МФЦ возобновит работу 20 мая Фото:

В многофункциональных центрах (МФЦ) Ямало-Ненецкого автономного округа будет временно приостановлено оказание услуги по выдаче справок участникам специальной военной операции и членам их семей. Это связано с проведением технических работ на электронных сервисах Министерства обороны, сообщает фонд «Защитники Отечества» на Ямале.

«С 15 по 19 мая в ямальских офисах МФЦ будет временно приостановлено оказание услуги по выдаче справок участникам СВО в связи с техническими работами на электронных сервисах Министерства обороны РФ», — сообщает telegram-канал фонда. 

На время проведения технических работ получить необходимую справку можно через портал государственных услуг. Для тех, кто испытывает трудности с использованием портала, сотрудники МФЦ продолжают оказывать поддержку в секторах пользовательского сопровождения. Специалисты помогут разобраться с регистрацией, заполнением заявлений и отправкой запросов на получение справки.

С 20 мая 2025 года выдача справок участникам СВО и их семьям в офисах МФЦ Ямала возобновится в обычном режиме. Все услуги будут предоставляться в соответствии с установленным графиком работы центров.

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В многофункциональных центрах (МФЦ) Ямало-Ненецкого автономного округа будет временно приостановлено оказание услуги по выдаче справок участникам специальной военной операции и членам их семей. Это связано с проведением технических работ на электронных сервисах Министерства обороны, сообщает фонд «Защитники Отечества» на Ямале. «С 15 по 19 мая в ямальских офисах МФЦ будет временно приостановлено оказание услуги по выдаче справок участникам СВО в связи с техническими работами на электронных сервисах Министерства обороны РФ», — сообщает telegram-канал фонда.  На время проведения технических работ получить необходимую справку можно через портал государственных услуг. Для тех, кто испытывает трудности с использованием портала, сотрудники МФЦ продолжают оказывать поддержку в секторах пользовательского сопровождения. Специалисты помогут разобраться с регистрацией, заполнением заявлений и отправкой запросов на получение справки. С 20 мая 2025 года выдача справок участникам СВО и их семьям в офисах МФЦ Ямала возобновится в обычном режиме. Все услуги будут предоставляться в соответствии с установленным графиком работы центров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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