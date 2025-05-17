«От съемок к казарме»: как Калюжный шесть лет скрывался от армии и чем это закончилось

Актер Глеб Калюжный, известный своими ролями в таких сериалах, как «Вампиры средней полосы», «Содержанки-3» и «Трудные подростки», начнет свою срочную службу в армии 27 мая. Об этом сообщил его агент Григорий Сухов. По его словам, Глеб отправится на службу из сборного пункта на Угрешской улице. Агент также отметил, что пока неизвестно, в каком роде войск будет служить актер.
Ранее против Калюжного было возбуждено уголовное дело за уклонение от армейской службы. Актер, который не имел законных оснований для получения отсрочки, не явился на вызов военкомата и изменил адрес проживания. После предварительной проверки и многократной отправки повесток, Калюжный так и не появился в военкомате, что привело к возбуждению уголовного дела с возможным наказанием до двух лет лишения свободы по части первой статьи 328 УК РФ. Подробнее о том, как Глеб Калюжный скрывался от армии и чем это закончилось — в материале URA.RU.
Уклонялся шесть лет от призыва
Против Глеба Калюжного было возбуждено уголовное дело за уклонение от армейской службы. Об этом сообщало РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Актеру грозило до двух лет лишения свободы по части первой статьи 328 УК РФ.
Согласно информации Следственного комитета России, 26-летний актер не обладал законными основаниями для получения отсрочки от воинской службы. Он не откликнулся на вызов военкомата, изменив адрес проживания.
До возбуждения уголовного дела была проведена предварительная проверка. По данным источников газеты «Коммерсант», Калюжный зарегистрирован в Химках, где проживает его бабушка, но временно зарегистрировался в Пресненском районе Москвы, где и был поставлен на воинский учет в Объединенном военкомате Тверского района. Однако фактически он жил по другому адресу, и повестки доставлялись по месту регистрации.
Начиная с 2019 года актеру неоднократно отправлялись повестки для прохождения медицинской комиссии, однако он ни разу не явился в военкомат. Поиски актера проводились в Тверской области и Красногорске, но по зарегистрированному адресу он фактически не проживал.
Тем не менее, 17 октября прошлого года Калюжный добровольно прибыл на единый призывной пункт на улице Яблочкова, где ему была выдана повестка с требованием явиться 24 октября в сборный пункт военкомата на Угрешской улице для отправки на службу. Однако актер не явился в назначенный день. По некоторым сведениям, после посещения военкомата на Яблочкова Калюжный попытался перерегистрироваться в Химках, но это не помогло затянуть процесс, и он должен был быть отправлен в армию с «прежнего» места жительства.
Самостоятельно явился к следователю
Актер явился к следователю в сопровождении адвоката для рассмотрения дела об уклонении от военной службы, сообщало РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Там обсуждался вопрос о его возможной отправке в армию или о привлечении к уголовной ответственности за уклонение.
Далее Калюжный молча покинул здание Пресненского межрайонного следственного отдела, куда прибыл в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Артист не стал отвечать на вопросы журналистов. Отмечалось, что он вышел из здания СК России в сопровождении своего продюсера Григория Сухова. Вопрос о том, что он намерен делать дальше, артист проигнорировал, после чего сел в такси.
Мать актера Наталья Калюжная высказалась о возбуждении против ее сына уголовного дела за уклонение от службы в армии. В беседе с корреспондентом издания Super она поделилась своим недоумением по поводу сложившейся ситуации.
«Он учится официально в „Синергии“. Он сдал сессию. Я не понимаю, что происходит», — заявила она.
Появилась отсрочка
Через месяц после возбуждения уголовного дела стало известно, что Калюжный получил отсрочку от армейской службы до мая, чтобы завершить работу над текущими кинопроектами, в том числе над фильмом о добровольце, участвовавшем в боях в Мариуполе. Об этом сообщал telegram-канал Mash. Источники уточняли, что отсрочка была предоставлена Калюжному как студенту очного обучения. Он планирует явиться в военкомат сразу после завершения весенней сессии и съемок в патриотическом фильме.
Сам актер, по данным авторов, подчеркивал свою готовность служить и указывал, что не появлялся по повестке ранее из-за проживания не по месту регистрации и отсутствия призывных документов. Известно, что в 2016 году Калюжный окончил школу, но в университет он поступил лишь недавно. Предположительно, чтобы иметь отсрочку от армии.
Стало известно о дате призыва
Глеб Калюжный отправится на срочную службу в армию 27 мая. Об этом сообщил агент артиста Григорий Сухов.
«Глеб идет в армию со сборного пункта на Угрешской в 8:00», — рассказал Сухов в беседе с РИА Новости. По словам представителя Калюжного, на данный момент актеру еще не сообщили, в каких именно войсках он будет проходить службу. Сухов также отметил, что в настоящее время все формальности по отправке актера на срочную службу уже улажены.
Ранее Сухов сообщал, что актер отправится в армию сразу после того, как закончит съемки в новом фильме «Малыш». «Калюжный<...> снимается в военном фильме „Малыш“ на территории ДНР <...> в конце мая Калюжный начнет службу в армии», — отмечал он. Позднее стало известно, что данный проект произвел особое впечатление на актера. Как известно, это военная драма о событиях в Мариуполе, где 18-летний аполитичный рэпер из Донецка становится добровольцем, чтобы спасти свою мать.
Также актер обратился с просьбой быть направленным в оркестровые войска. Как сообщает источник, Калюжный выразил желание продолжать свои музыкальные занятия, находясь на службе. В то время депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru заявил, что служба в армии не помешает творческой деятельности актера. По мнению парламентария, в контексте текущей специальной военной операции каждый гражданин, признанный годным, должен выполнить свой долг перед страной.
"Куда пойдет служить Калюжный — решать тем, кто уполномочен на это. Если кто-то не понимает, что время исключений прошло, то я еще раз напомню: идет СВО. От каждого, кто годен по здоровью, требуется служба родине в том подразделении, где он будет наиболее полезен", — пояснил Толмачев.
Биография
Глеб Калюжный родился 14 августа 1998 года в Москве. Воспитывался матерью после развода родителей и имел двух младших брата и сестру. После окончания девяти классов, Глеб поступил в Московский политехнический техникум, а затем продолжил обучение в Высшей школе бизнеса МГУ на факультете маркетинга.
С ранних лет он проявлял интерес к музыке, особенно к рэпу. В 2015 году он выпустил свой первый музыкальный альбом «Откровенный», который включал восемь треков, написанных самим артистом. Совместно с другим рэпером Гришей Гостом, Глеб продолжил музыкальную карьеру, выпустив несколько успешных клипов и альбомов.
Кинематографический дебют Калюжного состоялся в 2015 году в фильме «14+», где он исполнил главную роль. Эта работа открыла ему дорогу к другим значимым проектам, включая сериал «Красные браслеты», где он сыграл одну из ключевых ролей. Сериал получил высокую оценку критиков и несколько наград на кинофестивалях.
На данный момент в активе Глеба Калюжного более 20 фильмов и сериалов, среди которых «Ничто не случается дважды», «Улица», «Детки» и другие. Несмотря на свою популярность, актер предпочитает не раскрывать подробности личной жизни, акцентируя внимание на профессиональной деятельности.
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