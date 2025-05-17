17 мая 2025
16 мая 2025

Под Тюменью насмерть сбили пешехода на неосвещенной дороге. Видео

На автодороге Тюмень-Боровский-Богандинский насмерть сбили человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину сбили ночью на автомобиле «Форд Фокус», водитель был трезв
Мужчину сбили ночью на автомобиле «Форд Фокус», водитель был трезв Фото:

Пешеход погиб в результате наезда автомобиля «Форд Фокус» на неосвещенном участке трассы Тюмень-Боровский-Богандинский. Об этом сообщила Госавтоинспекция Тюменской области.

«Предварительно, пешеход шел по неосвещенному участку автодороги. Он погиб, проживал в поселке Боровском. Водитель трезв», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Трагедия произошла ночью на 20-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. В настоящее время ведется выяснение причин и деталей дорожно-транспортного происшествия.

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Пешеход погиб в результате наезда автомобиля «Форд Фокус» на неосвещенном участке трассы Тюмень-Боровский-Богандинский. Об этом сообщила Госавтоинспекция Тюменской области. «Предварительно, пешеход шел по неосвещенному участку автодороги. Он погиб, проживал в поселке Боровском. Водитель трезв», — сообщили в telegram-канале ведомства. Трагедия произошла ночью на 20-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. В настоящее время ведется выяснение причин и деталей дорожно-транспортного происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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