Пешеход погиб в результате наезда автомобиля «Форд Фокус» на неосвещенном участке трассы Тюмень-Боровский-Богандинский. Об этом сообщила Госавтоинспекция Тюменской области.
«Предварительно, пешеход шел по неосвещенному участку автодороги. Он погиб, проживал в поселке Боровском. Водитель трезв», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Трагедия произошла ночью на 20-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский. В настоящее время ведется выяснение причин и деталей дорожно-транспортного происшествия.
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