Курганскую студентку завербовали мошенники в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники представились кураторами спецслужб из Москвы
Мошенники представились кураторами спецслужб из Москвы Фото:

Курганская студентка стала жертвой мошенников, а затем — соучастницей преступления после психологического давления злоумышленников. Они завербовали ее в Москве и использовали в роли курьера. Об этом сообщили журналисту URA.RU на брифинге соцфонда РФ.

Девушка изначально была обманута мошенниками, которые убедили ее в необходимости участвовать в «спецоперации» и оформить крупный кредит. «Доставили и в полиции уже объяснили девушке, что ее обманывают мошенники. Она объясняет, что на связи со спецслужбами, а ей говорят: „Нет, это мошенники“. Все, вроде бы, она поняла. Но стала дальше сотрудничать с аферистами», — рассказал подполковник полиции и начальник отдела по расследованию преступлений с использованием инфотехнологий по Курганской области Дмитрий Евдокимов.

После разговора с полицейскими мошенники вновь вышли на связь с девушкой — уже под видом кураторов из Москвы. Они убедили ее отправиться в столицу и под угрозой раскрытия «секретных данных» втянули в преступную схему: студентка начала выполнять роль курьера, забирая деньги у других потерпевших. Вскоре московские полицейские задержали ее на одном из таких эпизодов.

Подобные случаи с участием жителей Курганской области уже фиксировались ранее: местные жительницы под разными предлогами переводили мошенникам крупные суммы, поверив в легенды о «безопасных счетах» и «кибератаках». В числе пострадавших были девушки и женщины, оформившие кредиты и потерявшие свои сбережения, а по всем фактам возбуждались уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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Курганская студентка стала жертвой мошенников, а затем — соучастницей преступления после психологического давления злоумышленников. Они завербовали ее в Москве и использовали в роли курьера. Об этом сообщили журналисту URA.RU на брифинге соцфонда РФ. Девушка изначально была обманута мошенниками, которые убедили ее в необходимости участвовать в «спецоперации» и оформить крупный кредит. «Доставили и в полиции уже объяснили девушке, что ее обманывают мошенники. Она объясняет, что на связи со спецслужбами, а ей говорят: „Нет, это мошенники“. Все, вроде бы, она поняла. Но стала дальше сотрудничать с аферистами», — рассказал подполковник полиции и начальник отдела по расследованию преступлений с использованием инфотехнологий по Курганской области Дмитрий Евдокимов. После разговора с полицейскими мошенники вновь вышли на связь с девушкой — уже под видом кураторов из Москвы. Они убедили ее отправиться в столицу и под угрозой раскрытия «секретных данных» втянули в преступную схему: студентка начала выполнять роль курьера, забирая деньги у других потерпевших. Вскоре московские полицейские задержали ее на одном из таких эпизодов. Подобные случаи с участием жителей Курганской области уже фиксировались ранее: местные жительницы под разными предлогами переводили мошенникам крупные суммы, поверив в легенды о «безопасных счетах» и «кибератаках». В числе пострадавших были девушки и женщины, оформившие кредиты и потерявшие свои сбережения, а по всем фактам возбуждались уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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