Девушка из Курганской области отдала мошенникам пять миллионов

Жительница Курганской области перевела мошенникам пять миллионов рублей, включая компенсацию за погибшего отца, поверив в легенду о «защите от кибератаки». Аферисты убедили девушку снять деньги и перевести их на «безопасные счета», предварительно купив ей телефон с NFC. Об этом сообщает полиция Курганской области.
«18-летняя жительница Курганской области стала жертвой телефонных мошенников. С заявлением она обратилась в межмуниципальный отдел МВД России „Щучанский“», — говорится в telegram-канале «Полиция Курганской области». Отмечается, что девушка находилась в Челябинске, когда ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником курьерской службы. Он убедил ее назвать код из SMS якобы для подтверждения активности номера. Сразу после этого с ней связался другой абонент — «специалист по борьбе с мошенничеством». Он сообщил, что ее личные данные уже в руках преступников и для защиты средств необходимо срочно перевести деньги на «безопасные счета».
Чтобы девушка могла совершить операции, злоумышленники даже оплатили ей покупку нового телефона с NFC. После этого она сняла в банке пять миллионов рублей — в том числе компенсацию за погибшего отца — и перевела деньги через банкомат под предлогом покупки квартиры.
Позже ссылки на «безопасные счета» перестали открываться, и девушка поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.
Подобные случаи мошенничества уже неоднократно фиксировались в Курганской области: ранее жертвами аферистов становились местные жители, которых под разными предлогами убеждали переводить крупные суммы на «безопасные счета». В числе пострадавших были и 24-летняя девушка, оформившая кредиты на 1,2 миллиона рублей, и 53-летняя женщина, потерявшая 2,5 миллиона после сообщений о кибератаке. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
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