Совет директоров «Сургутнефтегаза» назвал размер дивидендов за 2024 год

Совет директоров компании «Сургутнефтегаз» из ХМАО не принял решение рекомендовать годовому собранию акционеров утвердить дивиденды за 2024 год. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на официальном сайте раскрытия информации Интерфакс.
«Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО „Сургутнефтегаз“ — 8,50 рубля, по обыкновенной акции — 0,90 рубля. Датой фиксации реестра установить 17 июля 2025 года», — сказано в протоколе заседания.
Согласно документу, решение поддержали восемь из девяти членов совета. Выплату физическим лицам будет осуществлять регистратор — АО «Сургутинвестнефть», юридическим лицам — непосредственно ПАО «Сургутнефтегаз».
Ранее URA.RU писало, что за 2023 год «Сургутнефтегаз» выплатил акционерам 125 миллиардов рублей. По данным финансовых документов компании, это рекордная сумма дивидендов за последние семь лет.
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