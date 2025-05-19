19 мая 2025

Совет директоров «Сургутнефтегаза» назвал размер дивидендов за 2024 год

Руководство «Сургутнефтегаза» рекомендовало выплату дивидендов за 2024 год
© Служба новостей «URA.RU»
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«Сургутнефтегаз» собирается выплатить дивиденды по акциям
«Сургутнефтегаз» собирается выплатить дивиденды по акциям Фото:

Совет директоров компании «Сургутнефтегаз» из ХМАО не принял решение рекомендовать годовому собранию акционеров утвердить дивиденды за 2024 год. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на официальном сайте раскрытия информации Интерфакс.

«Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО „Сургутнефтегаз“ — 8,50 рубля, по обыкновенной акции — 0,90 рубля. Датой фиксации реестра установить 17 июля 2025 года», — сказано в протоколе заседания.

Согласно документу, решение поддержали восемь из девяти членов совета. Выплату физическим лицам будет осуществлять регистратор — АО «Сургутинвестнефть», юридическим лицам — непосредственно ПАО «Сургутнефтегаз».

Ранее URA.RU писало, что за 2023 год «Сургутнефтегаз» выплатил акционерам 125 миллиардов рублей. По данным финансовых документов компании, это рекордная сумма дивидендов за последние семь лет.

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Совет директоров компании «Сургутнефтегаз» из ХМАО не принял решение рекомендовать годовому собранию акционеров утвердить дивиденды за 2024 год. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на официальном сайте раскрытия информации Интерфакс. «Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО „Сургутнефтегаз“ — 8,50 рубля, по обыкновенной акции — 0,90 рубля. Датой фиксации реестра установить 17 июля 2025 года», — сказано в протоколе заседания. Согласно документу, решение поддержали восемь из девяти членов совета. Выплату физическим лицам будет осуществлять регистратор — АО «Сургутинвестнефть», юридическим лицам — непосредственно ПАО «Сургутнефтегаз». Ранее URA.RU писало, что за 2023 год «Сургутнефтегаз» выплатил акционерам 125 миллиардов рублей. По данным финансовых документов компании, это рекордная сумма дивидендов за последние семь лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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