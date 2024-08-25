«Сургутнефтегаз» выплатил рекордную сумму дивидендов по акциям

«Сургутнефтегаз» выплатил акционерам 125 миллиардов рублей. По данным финансовых документов компании, это рекордная сумма дивидендов за последние семь лет.
«Общий размер объявленных дивидендов ПАО „Сургутнефтегаз“ за 2023 год составил 125 024 653 807,40 рублей. Из них 30 367 095 499,25 рублей приходятся на дивиденды по обыкновенным акциям, 94 657 558 308,15 рублей — по привилегированным акциям», — указано в документах СНГ, которые есть в распоряжении агентства URA.RU.
Нефтяная компания побила собственный рекорд, поставленный в 2018 году, когда общая сумма выплат составляла почти 82 миллиарда рублей. Минимальные дивиденды акционеры «Сургутнефтегаза» получили годом позже: общий размер дивидендов составил 30,6 млрд рублей.
Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз»» после удачного для себя 2023-го года поменял финансовую стратегию. Компания получила максимальную прибыль за всю историю существования — 1,3 триллиона рублей и объявила о выплате рекордных дивидендов акционерам.
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