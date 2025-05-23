23 мая 2025

В центре курганского села открыли точку по продаже заграничного фастфуда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Шаурму стали продавать с селе
Шаурму стали продавать с селе Фото:

В селе Белозерское (Курганская область) открыли точку по продаже шаурмы, хот-догов, пиццы и других видов фастфуда. Об этом сообщают местные жители. Сельчане не заметили в ассортименте русских пирожков или других блюд национальной кухни.

«Киоск с разными шаурмой, пиццами, хот-догами работает в центре Белозерского. Жители выстроились в очередь», — передает газета «Боевое слово» со ссылкой на местных жителей.

Ранее в Кургане открылось пять новых заведений общественного питания. Среди них точки фастфуда, кофейни и бар. 

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В селе Белозерское (Курганская область) открыли точку по продаже шаурмы, хот-догов, пиццы и других видов фастфуда. Об этом сообщают местные жители. Сельчане не заметили в ассортименте русских пирожков или других блюд национальной кухни. «Киоск с разными шаурмой, пиццами, хот-догами работает в центре Белозерского. Жители выстроились в очередь», — передает газета «Боевое слово» со ссылкой на местных жителей. Ранее в Кургане открылось пять новых заведений общественного питания. Среди них точки фастфуда, кофейни и бар. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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