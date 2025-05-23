Шаурму стали продавать с селе
В селе Белозерское (Курганская область) открыли точку по продаже шаурмы, хот-догов, пиццы и других видов фастфуда. Об этом сообщают местные жители. Сельчане не заметили в ассортименте русских пирожков или других блюд национальной кухни.
«Киоск с разными шаурмой, пиццами, хот-догами работает в центре Белозерского. Жители выстроились в очередь», — передает газета «Боевое слово» со ссылкой на местных жителей.
Ранее в Кургане открылось пять новых заведений общественного питания. Среди них точки фастфуда, кофейни и бар.
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