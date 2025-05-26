Пашинян: новой войны между Арменией и Азербайджаном не будет

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Новой войны между Арменией и Азербайджаном не будет, заявил Пашинян
Новой войны между Арменией и Азербайджаном не будет, заявил Пашинян Фото:

Новой войны между Арменией и Азербайджаном не будет. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что конфликт не дойдет до войны, "несмотря на все провокации". 

"И я верю, дамы и господа, что, несмотря на все споры, все провокации и так далее, никакой войны между Арменией и Азербайджаном не будет", — заявил премьер-министр Армении. В ходе международного форума Yerevan Dialogue он подчеркнул, что мир между Арменией и Азербайджаном "кажется очевидным", пишет издание Mamul.am. 

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Новой войны между Арменией и Азербайджаном не будет. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что конфликт не дойдет до войны, "несмотря на все провокации".  "И я верю, дамы и господа, что, несмотря на все споры, все провокации и так далее, никакой войны между Арменией и Азербайджаном не будет", — заявил премьер-министр Армении. В ходе международного форума Yerevan Dialogue он подчеркнул, что мир между Арменией и Азербайджаном "кажется очевидным", пишет издание Mamul.am. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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