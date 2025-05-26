Пашинян: новой войны между Арменией и Азербайджаном не будет

Новой войны между Арменией и Азербайджаном не будет. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что конфликт не дойдет до войны, "несмотря на все провокации".
"И я верю, дамы и господа, что, несмотря на все споры, все провокации и так далее, никакой войны между Арменией и Азербайджаном не будет", — заявил премьер-министр Армении. В ходе международного форума Yerevan Dialogue он подчеркнул, что мир между Арменией и Азербайджаном "кажется очевидным", пишет издание Mamul.am.
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