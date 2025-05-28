В Екатеринбурге на пересечении улиц Мира — Малышева утром 28 мая мотоциклист сбил самокатчика, который внезапно вылетел перед ним. Кадрами аварии поделился неофициальный telegram-канал мэрии.
Судя по видео, водитель мотоцикла выехал на перекресток, когда пешеходов не было, однако в последний момент ему под колеса выскочил самокатчик. Избежать столкновения не удалось, так как молодой человек не стал спешиваться на пешеходном переходе.
Что стало с самокатчиком и мотоциклистом, не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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