Мотоциклист на скорости снес самокатчика в Екатеринбурге. Видео

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Авария случилась на перекрестке (архивное фото)
Авария случилась на перекрестке (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на пересечении улиц Мира — Малышева утром 28 мая мотоциклист сбил самокатчика, который внезапно вылетел перед ним. Кадрами аварии поделился неофициальный telegram-канал мэрии.

Судя по видео, водитель мотоцикла выехал на перекресток, когда пешеходов не было, однако в последний момент ему под колеса выскочил самокатчик. Избежать столкновения не удалось, так как молодой человек не стал спешиваться на пешеходном переходе.

Что стало с самокатчиком и мотоциклистом, не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге на пересечении улиц Мира — Малышева утром 28 мая мотоциклист сбил самокатчика, который внезапно вылетел перед ним. Кадрами аварии поделился неофициальный telegram-канал мэрии. Судя по видео, водитель мотоцикла выехал на перекресток, когда пешеходов не было, однако в последний момент ему под колеса выскочил самокатчик. Избежать столкновения не удалось, так как молодой человек не стал спешиваться на пешеходном переходе. Что стало с самокатчиком и мотоциклистом, не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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