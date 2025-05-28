«Камнями выбивают»: что происходит на месте огромного закрытого «Магнита» в Екатеринбурге. Фото

Подростки разрушают бывший «Магнит Семейный» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки разбивают стекла в заброшенном здании
Подростки разбивают стекла в заброшенном здании Фото:

В Екатеринбурге, здание рядом с торговым центром Veer Mall, где раньше располагался гипермаркет «Магнит Семейный», медленно разрушают подростки. Об этом URA.RU рассказала читательница. 

«Там стекол в окнах все меньше и меньше. Специально камнями выбивают, просто ужас, что творится», — сказала очевидица. Она добавила, что бывший магазин по адресу проспект Космонавтов, 104 с каждым днем выглядит «все страшнее». 

Гипермаркет «Магнит Семейный» закрылся в сентябре 2024 года. В компании пояснили, что филиал закрыт, так как не соответствовал экономическим показателям, до этого в здании работала торговая сеть «Мегамарт». Через год в сети появилось видео, на кадрах которого видно, как подростки разбивают стекла и выламывают двери. 

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В Екатеринбурге, здание рядом с торговым центром Veer Mall, где раньше располагался гипермаркет «Магнит Семейный», медленно разрушают подростки. Об этом URA.RU рассказала читательница.  «Там стекол в окнах все меньше и меньше. Специально камнями выбивают, просто ужас, что творится», — сказала очевидица. Она добавила, что бывший магазин по адресу проспект Космонавтов, 104 с каждым днем выглядит «все страшнее».  Гипермаркет «Магнит Семейный» закрылся в сентябре 2024 года. В компании пояснили, что филиал закрыт, так как не соответствовал экономическим показателям, до этого в здании работала торговая сеть «Мегамарт». Через год в сети появилось видео, на кадрах которого видно, как подростки разбивают стекла и выламывают двери. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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