В Екатеринбурге, здание рядом с торговым центром Veer Mall, где раньше располагался гипермаркет «Магнит Семейный», медленно разрушают подростки. Об этом URA.RU рассказала читательница.
«Там стекол в окнах все меньше и меньше. Специально камнями выбивают, просто ужас, что творится», — сказала очевидица. Она добавила, что бывший магазин по адресу проспект Космонавтов, 104 с каждым днем выглядит «все страшнее».
Гипермаркет «Магнит Семейный» закрылся в сентябре 2024 года. В компании пояснили, что филиал закрыт, так как не соответствовал экономическим показателям, до этого в здании работала торговая сеть «Мегамарт». Через год в сети появилось видео, на кадрах которого видно, как подростки разбивают стекла и выламывают двери.
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