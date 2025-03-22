«Это реально жестко»: появилось видео, как подростки крушат здание гипермаркета в Екатеринбурге

Вандалы уничтожили имущество в заброшенном здании Мегамарта в Екатеринбурге

23 марта 2025 в 02:58 Размер текста - 17 +

Школьники разбили магазин, который закрылся в 2024 году Фото: стрингер © URA.RU Появились кадры, на которых подростки разбивают заброшенное здание бывшего «Мегамарта» в районе Эльмаша в Екатеринбурге. На видео зафиксировано, как подростки бьют стекла и и портят имущество. «Подростки бьют стекла, ломают двери. Публикуем полную запись. Может кто-то из родителей узнает своих детей и объяснит им, что нельзя портить чужое имущество», — говорится в сообщении telegram-канала Zloy_ekb. Судя по съемкам, их делали сами участники погромов. Как сообщало URA.RU, магазин на проспекте Космонавтов, 104 закрылся в 2024 году. До последнего времени в здании располагался крупный гипермаркет «Магнит Семейный». В пресс-службе компании заявили, что филиал пришлось закрыть, поскольку он не соответствовал экономическим показателям. Ранее в здании работала торговая сеть «Мегамарт». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появились кадры, на которых подростки разбивают заброшенное здание бывшего «Мегамарта» в районе Эльмаша в Екатеринбурге. На видео зафиксировано, как подростки бьют стекла и и портят имущество. «Подростки бьют стекла, ломают двери. Публикуем полную запись. Может кто-то из родителей узнает своих детей и объяснит им, что нельзя портить чужое имущество», — говорится в сообщении telegram-канала Zloy_ekb. Судя по съемкам, их делали сами участники погромов. Как сообщало URA.RU, магазин на проспекте Космонавтов, 104 закрылся в 2024 году. До последнего времени в здании располагался крупный гипермаркет «Магнит Семейный». В пресс-службе компании заявили, что филиал пришлось закрыть, поскольку он не соответствовал экономическим показателям. Ранее в здании работала торговая сеть «Мегамарт».