22 марта 2025
21 марта 2025

«Это реально жестко»: появилось видео, как подростки крушат здание гипермаркета в Екатеринбурге

Вандалы уничтожили имущество в заброшенном здании Мегамарта в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 2). Белгород, разбитое стекло, разрушения, обстрел, белгород
Школьники разбили магазин, который закрылся в 2024 году Фото:

Появились кадры, на которых подростки разбивают заброшенное здание бывшего «Мегамарта» в районе Эльмаша в Екатеринбурге. На видео зафиксировано, как подростки бьют стекла и и портят имущество.

«Подростки бьют стекла, ломают двери. Публикуем полную запись. Может кто-то из родителей узнает своих детей и объяснит им, что нельзя портить чужое имущество», — говорится в сообщении telegram-канала Zloy_ekb. Судя по съемкам, их делали сами участники погромов.

Как сообщало URA.RU, магазин на проспекте Космонавтов, 104 закрылся в 2024 году. До последнего времени в здании располагался крупный гипермаркет «Магнит Семейный». В пресс-службе компании заявили, что филиал пришлось закрыть, поскольку он не соответствовал экономическим показателям. Ранее в здании работала торговая сеть «Мегамарт».

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Появились кадры, на которых подростки разбивают заброшенное здание бывшего «Мегамарта» в районе Эльмаша в Екатеринбурге. На видео зафиксировано, как подростки бьют стекла и и портят имущество. «Подростки бьют стекла, ломают двери. Публикуем полную запись. Может кто-то из родителей узнает своих детей и объяснит им, что нельзя портить чужое имущество», — говорится в сообщении telegram-канала Zloy_ekb. Судя по съемкам, их делали сами участники погромов. Как сообщало URA.RU, магазин на проспекте Космонавтов, 104 закрылся в 2024 году. До последнего времени в здании располагался крупный гипермаркет «Магнит Семейный». В пресс-службе компании заявили, что филиал пришлось закрыть, поскольку он не соответствовал экономическим показателям. Ранее в здании работала торговая сеть «Мегамарт».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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