«Это реально жестко»: появилось видео, как подростки крушат здание гипермаркета в Екатеринбурге

Появились кадры, на которых подростки разбивают заброшенное здание бывшего «Мегамарта» в районе Эльмаша в Екатеринбурге. На видео зафиксировано, как подростки бьют стекла и и портят имущество.
«Подростки бьют стекла, ломают двери. Публикуем полную запись. Может кто-то из родителей узнает своих детей и объяснит им, что нельзя портить чужое имущество», — говорится в сообщении telegram-канала Zloy_ekb. Судя по съемкам, их делали сами участники погромов.
Как сообщало URA.RU, магазин на проспекте Космонавтов, 104 закрылся в 2024 году. До последнего времени в здании располагался крупный гипермаркет «Магнит Семейный». В пресс-службе компании заявили, что филиал пришлось закрыть, поскольку он не соответствовал экономическим показателям. Ранее в здании работала торговая сеть «Мегамарт».
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