18 сентября 2024

В Екатеринбурге закрылся огромный гипермаркет. Фото

В Екатеринбурге закрылся крупный гипермаркет «Магнит Семейный»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , магнит, магазин магнит
Филиал компании удалили из электронного справочника Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбурге рядом с торговым центром VEER Mall закрылся крупный гипермаркет «Магнит Семейный». Информация об этом появилась на сервисе 2ГИС.

«Филиал удален из справочника. Возможно, он закрылся насовсем либо временно не работает», — говорится в сообщении. Магазин расположен по адресу проспект Космонавтов, 104. Раньше здесь работала торговая сеть «Мегамарт».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу компании. На момент публикации ответ получить не удалось.

Фото:

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В Екатеринбурге рядом с торговым центром VEER Mall закрылся крупный гипермаркет «Магнит Семейный». Информация об этом появилась на сервисе 2ГИС. «Филиал удален из справочника. Возможно, он закрылся насовсем либо временно не работает», — говорится в сообщении. Магазин расположен по адресу проспект Космонавтов, 104. Раньше здесь работала торговая сеть «Мегамарт». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу компании. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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