Филиал компании удалили из электронного справочника Екатеринбурга
В Екатеринбурге рядом с торговым центром VEER Mall закрылся крупный гипермаркет «Магнит Семейный». Информация об этом появилась на сервисе 2ГИС.
«Филиал удален из справочника. Возможно, он закрылся насовсем либо временно не работает», — говорится в сообщении. Магазин расположен по адресу проспект Космонавтов, 104. Раньше здесь работала торговая сеть «Мегамарт».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу компании. На момент публикации ответ получить не удалось.
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