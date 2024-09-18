В Екатеринбурге закрылся огромный гипермаркет. Фото

В Екатеринбурге закрылся крупный гипермаркет «Магнит Семейный»

19 сентября 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Филиал компании удалили из электронного справочника Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге рядом с торговым центром VEER Mall закрылся крупный гипермаркет «Магнит Семейный». Информация об этом появилась на сервисе 2ГИС. «Филиал удален из справочника. Возможно, он закрылся насовсем либо временно не работает», — говорится в сообщении. Магазин расположен по адресу проспект Космонавтов, 104. Раньше здесь работала торговая сеть «Мегамарт». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу компании. На момент публикации ответ получить не удалось. Фото: 2ГИС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге рядом с торговым центром VEER Mall закрылся крупный гипермаркет «Магнит Семейный». Информация об этом появилась на сервисе 2ГИС. «Филиал удален из справочника. Возможно, он закрылся насовсем либо временно не работает», — говорится в сообщении. Магазин расположен по адресу проспект Космонавтов, 104. Раньше здесь работала торговая сеть «Мегамарт». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу компании. На момент публикации ответ получить не удалось.