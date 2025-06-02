ВСУ выпустили по России дальнобойные ракеты Storm Shadow

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Российские системы ПВО сбили 316 БПЛА ВСУ
Российские системы ПВО сбили 316 БПЛА ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow британского производства. Об этом сообщило Министерство обороны России. 

«Российские средства ПВО за сутки сбили 2 ракеты Storm Shadow производства Великобритании», — передало ведомство. Кроме того российские средства ПВО уничтожили четыре управляемые авиабомбы JDAM, а также 316 беспилотных летательных аппаратов, из которых 205 были сбиты за пределами зоны проведения СВО.

Средства ПВО России за прошедшую ночь перехватили 162 дрона, запущенных с территории Украины, в воздушном пространстве различных российских регионов. Наибольшее число дронов было уничтожено над Курской областью — 57 единиц, а в Белгородской области сбит 31 беспилотник, передает RT.

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За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow британского производства. Об этом сообщило Министерство обороны России.  «Российские средства ПВО за сутки сбили 2 ракеты Storm Shadow производства Великобритании», — передало ведомство. Кроме того российские средства ПВО уничтожили четыре управляемые авиабомбы JDAM, а также 316 беспилотных летательных аппаратов, из которых 205 были сбиты за пределами зоны проведения СВО. Средства ПВО России за прошедшую ночь перехватили 162 дрона, запущенных с территории Украины, в воздушном пространстве различных российских регионов. Наибольшее число дронов было уничтожено над Курской областью — 57 единиц, а в Белгородской области сбит 31 беспилотник, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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