Европа нагнетает военную истерию вокруг мистической угрозы нападения России. После обнаружения беспилотников в Польше, которые бездоказательно назвали российскими, их выявили в Швеции, Норвегии, Дании, а затем во Франции. Власти государств еще ищут виновных, однако уже не исключили причастности РФ. Как рассказали эксперты URA.RU, европейские элиты используют русофобию, чтобы вывести ЕС из глубокого кризиса, но пока что у нее получается выставить себя посмешищем.
Европа уже не на пороге, а в самом центре экономического кризиса, и чтобы его преодолеть, элиты отчаянно формируют истерию вокруг угрозы нападения России, ведь другие способы уже не работают, рассказал URA.RU политолог, советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Буневич.
«Она достигла пределов своего расширения, а увеличение границ — невозможно. Разногласия государств, которые стали следствием этой проблемы, спровоцировали экономический спад и конфликты из-за мигрантов. Еще больше положение Европы ухудшилось из-за отказа США участвовать в ее политике. Например, американцы уже не поставляют, а продают ЕС вооружение для ВСУ. Более того, они стремятся наладить отношения с Китаем, глобальным экономическим гигантом мира, в то время, как Европа отрезала себя от всех партнеров, которые могли ее обеспечить выгодными энергоресурсами», — объяснил экономист.
Учитывая кризис во внутреннем сплочении, элиты ЕС начали искать выход из этой ситуации. Европейцы заранее решили, что позитивная повестка не поможет, поэтому пошли на радикальный шаг — русофобию, сказал эксперт. Выдумали угрозу в лице России, чтобы объединить страны ЕС одной целью: борьбой с РФ, которая никакой опасности не представляет. «Именно поэтому европейские лидеры сначала говорят о том, что собьют российский самолет, который войдет в воздушное пространство НАТО, а затем обнаруживают в небе дроны, которые или бездоказательно называют русскими, или начинают расследования, не исключая их принадлежность РФ.
Но самое важное, что это спровоцирует увеличение военных расходов, милитаризацию, потому что заявлений элит об угрозе ЕС будет недостаточно для его объединения», — заявил Буневич.
Как и для простых европейцев, которые составляют больше 9% населения Земли. «Надо же им как-то объяснить, почему увеличиваются военные и сокращаются социальные расходы, как в Германии и Франции, или с чем связаны риски возвращения воинского призыва. А самое главное — подготовить к тому, что их государство всеобщего благоденствия в скором времени демонтируют, и жизнь станет более аскетичной, суровой», — добавил эксперт.
Информационное поле Европы давно закрыли от СМИ и спикеров, которые рассекретили план ЕС выйти из кризиса русофобской повесткой. В лучшем случае, их назовут агентами Кремля, а в худшем — посадят, обратил внимание Буневич.
На фоне такой европейской истерии, положение РФ на мировом уровне только улучшается, заявил URA.RU политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Хотя бы потому, что элиты ЕС вынуждены идти на радикальные меры, чтобы убедить себя в долгосрочных перспективах объединить уже давно разобщенные государства, добавил он.
«На международном уровне Россия демонстрирует себя как сильного игрока, которого невозможно вывести на провокации, особенно таким примитивным образом. Обратите внимание, как мы спокойно отреагировали на довольно серьезные обвинения со стороны Польши в запуске дронов: просто предложили провести консультации с ее военным ведомством по этому инциденту. Реакция РФ на похожие обвинения со стороны других стран, аналогичная, что демонстрирует силу России, ее союзников, и беспомощность Европы, ее государств», — отметил Зудин.
Это начали понимать даже европейские политики, что наиболее ярко демонстрирует отчаянное положение стран ЕС, которым экономический прогресс России поперек горла, добавил эксперт. «Это связано с тем, что некоторые из них дают заднюю. Например, недавно генсек НАТО Марк Рютте заявил, что самолеты, попадающие в воздушное пространство стран альянса, надо сбивать. А потом скорректировал свою позицию и сказал, что каждая ситуация требует оценки угрозы: если ее нет, то можно ограничиться сопровождением нарушителей до выхода из воздушного пространства НАТО», — напомнил политолог.
Европейцы не хотят сталкиваться с Россией, ни при каких условиях, потому что здраво оценивают нарастающий военный потенциал РФ, и ослабевающие позиции ЕС. «Именно поэтому европейские элиты продолжают запускать дроны, но уже не спешат с обвинениями, ведь в этом случае люди сделают выгодные для политиков выводы, усиливающие русофобскую повестку, и одновременно избегут факторов, которые спровоцируют „Казус белли“», — резюмировал Зудин.
