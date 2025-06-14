Подростки на легковушке влетели в бетонные блоки в Екатеринбурге

В результате аварии никто не пострадал (архивное фото)
В Екатеринбурге молодые ребята на большой скорости влетели в бетонное ограждение на улице Анны Бычковой, 10. Информацию об этом URA.RU подтвердили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«ДТП без пострадавших, автоинспекторы помогли водителю составить процессуальные документы. Призываем водителей строго соблюдать ПДД», — сообщили в ведомстве.
Ранее в Екатеринбурге на пересечении улиц Белореченской и Волгоградской машина влетела в несколько припаркованных автомобилей. В итоге сразу трем иномаркам необходим ремонт.
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