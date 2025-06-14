14 июня 2025
13 июня 2025

Подростки на легковушке влетели в бетонные блоки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге подростки попали в ДТП на улице Анны Бычковой
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате аварии никто не пострадал (архивное фото)
В результате аварии никто не пострадал (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге молодые ребята на большой скорости влетели в бетонное ограждение на улице Анны Бычковой, 10. Информацию об этом URA.RU подтвердили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«ДТП без пострадавших, автоинспекторы помогли водителю составить процессуальные документы. Призываем водителей строго соблюдать ПДД», — сообщили в ведомстве. 

Ранее в Екатеринбурге на пересечении улиц Белореченской и Волгоградской машина влетела в несколько припаркованных автомобилей. В итоге сразу трем иномаркам необходим ремонт. 

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В Екатеринбурге молодые ребята на большой скорости влетели в бетонное ограждение на улице Анны Бычковой, 10. Информацию об этом URA.RU подтвердили в Госавтоинспекции Екатеринбурга. «ДТП без пострадавших, автоинспекторы помогли водителю составить процессуальные документы. Призываем водителей строго соблюдать ПДД», — сообщили в ведомстве.  Ранее в Екатеринбурге на пересечении улиц Белореченской и Волгоградской машина влетела в несколько припаркованных автомобилей. В итоге сразу трем иномаркам необходим ремонт. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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