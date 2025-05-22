В Екатеринбурге «гонщик» потерял управление и влетел в припаркованные иномарки. Фото

В Юго-Западном районе Екатеринбурга водитель протаранил три машины на парковке
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель влетел в припаркованные машины (архивное фото)
Водитель влетел в припаркованные машины (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на пересечении улиц Белореченской и Волгоградской произошло авария, в результате которой в припаркованные авто влетела машина. Об этом URA.RU сообщил очевидец ДТП.

«Говорят, кто-то из водил заехал в забор и зацепил несколько машин. Три машины столкнулись. Вроде живы все», — передает собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД Екатеринбурга за подробностями аварии. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге на пересечении улиц Белореченской и Волгоградской произошло авария, в результате которой в припаркованные авто влетела машина. Об этом URA.RU сообщил очевидец ДТП. «Говорят, кто-то из водил заехал в забор и зацепил несколько машин. Три машины столкнулись. Вроде живы все», — передает собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД Екатеринбурга за подробностями аварии. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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