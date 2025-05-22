Водитель влетел в припаркованные машины (архивное фото)
В Екатеринбурге на пересечении улиц Белореченской и Волгоградской произошло авария, в результате которой в припаркованные авто влетела машина. Об этом URA.RU сообщил очевидец ДТП.
«Говорят, кто-то из водил заехал в забор и зацепил несколько машин. Три машины столкнулись. Вроде живы все», — передает собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД Екатеринбурга за подробностями аварии. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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