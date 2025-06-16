Суд наказал подростков-самокатчиков за ДТП с иномаркой

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Решение суда вступило в законную силу
Решение суда вступило в законную силу Фото:

В Екатеринбурге суд взыскал крупную сумму с родителей подростков-самокатчиков, которые угодили под колеса иномарки, выехав на дорогу на красный свет. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Владельцы машины обратились в Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга с иском о возмещении ущерба — 130,5 тысячи рублей, морального вреда — 100 тысяч рублей, расходов по оплате экспертизы, а также судебных расходов», — пояснили там. На водителя уголовное дело заводить не стали из-за отсутствия его вины.

Суд первой инстанции обязал родителей подростка, который управлял самокатом, выплатить мужчине 170,8 тысячи рублей. С автомобилиста в пользу второго подростка, пострадавшего в ДТП, взыскано 20 тысяч рублей компенсации морального вреда и семь тысяч рублей за юридические услуги.

Мать первого подростка попыталась оспорить решение, утверждая, что сын был пешеходом и имеет право на компенсацию морального вреда. Однако Свердловский областной суд оставил решение без изменений.

Авария случилась в сентябре 2022 года. Ребята пересекали четырехполосную улицу Готвальда на красный сигнал светофора, не спешившись с электросамоката. Обоих оперативно госпитализировали.

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В Екатеринбурге суд взыскал крупную сумму с родителей подростков-самокатчиков, которые угодили под колеса иномарки, выехав на дорогу на красный свет. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов. «Владельцы машины обратились в Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга с иском о возмещении ущерба — 130,5 тысячи рублей, морального вреда — 100 тысяч рублей, расходов по оплате экспертизы, а также судебных расходов», — пояснили там. На водителя уголовное дело заводить не стали из-за отсутствия его вины. Суд первой инстанции обязал родителей подростка, который управлял самокатом, выплатить мужчине 170,8 тысячи рублей. С автомобилиста в пользу второго подростка, пострадавшего в ДТП, взыскано 20 тысяч рублей компенсации морального вреда и семь тысяч рублей за юридические услуги. Мать первого подростка попыталась оспорить решение, утверждая, что сын был пешеходом и имеет право на компенсацию морального вреда. Однако Свердловский областной суд оставил решение без изменений. Авария случилась в сентябре 2022 года. Ребята пересекали четырехполосную улицу Готвальда на красный сигнал светофора, не спешившись с электросамоката. Обоих оперативно госпитализировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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