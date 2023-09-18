В Екатеринбурге школьники на самокате проехали на красный и попали в ДТП. Видео

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Школьников на самокате сбили на перекрестке улиц Готвальда — Бебеля Фото:

В Екатеринбурге школьники вдвоем на одном самокате проехали по пешеходному переходу на красный свет и попали в ДТП. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Школьники пересекали четырехполосную улицу Готвальда на красный сигнал светофора, не спешившись с электросамоката. В настоящий момент дети доставлены в больницу, медики оказывают им необходимую помощь», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Авария произошла вечером 18 сентября на перекрестке улиц Готвальда и Бебеля. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу отметили, что уведомят подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответственности.

Ранее в Екатеринбурге 29 мая 36-летняя женщина-водитель ВАЗ сбила двух школьников на самокатах на улице Шевченко. Мальчиков 13 и 14 лет доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

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В Екатеринбурге школьники вдвоем на одном самокате проехали по пешеходному переходу на красный свет и попали в ДТП. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Школьники пересекали четырехполосную улицу Готвальда на красный сигнал светофора, не спешившись с электросамоката. В настоящий момент дети доставлены в больницу, медики оказывают им необходимую помощь», — сообщили в telegram-канале ведомства. Авария произошла вечером 18 сентября на перекрестке улиц Готвальда и Бебеля. В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу отметили, что уведомят подразделение по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответственности. Ранее в Екатеринбурге 29 мая 36-летняя женщина-водитель ВАЗ сбила двух школьников на самокатах на улице Шевченко. Мальчиков 13 и 14 лет доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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